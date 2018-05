El viernes se reúne el board del FMI para analizar el pedido de la Argentina

Se habla de una semana clave. Mañana se conocerá qué nivel de confianza aún tiene el gobierno de Mauricio Macri con "el test de las Lebac". El INDEC informará la inflación de abril (ya se sabe que será alta) y se inician formalmente las conversaciones técnicas entre el Fondo Monetario Internacional y las autoridades de la Argentina.



Al respecto, Gerry Rice, el vocero del Fondo Monetario Internacional, dio a conocer un comunicado donde se precisa que "el personal del FMI continúa el diálogo con las autoridades argentinas con el fin de lograr un programa respaldado por el Fondo. Nuestro objetivo común es llegar a un rápido acuerdo en estas negociaciones. La reunión del Directorio Ejecutivo del FMI sobre Argentina está programada para el viernes 18 de mayo. Esta será una reunión informal que hace parte del proceso usual en el FMI de informar al Directorio Ejecutivo sobre negociaciones de programas de alto acceso".



Cabe aclarar que la reunión del board que se llevará a cabo este viernes es a los efectos de que la directora Gerente, Christine Lagarde, de manera informal, comunique el pedido de Argentina para así autorizar a los técnicos el inicio de las negociaciones.



De acuerdo a los procedimientos internos del Fondo ahora comenzarán las reuniones técnicas entre la delegación argentina y el equipo presidido por el economista italiano Roberto Caldarelli (quién fue el que visito Argentina en ocasión de la revisión del Articulo IV) para arribar a un borrador del acuerdo que será, en su momento, sometido a las autoridades pertinentes. En el caso del organismo es a Alejandro Werner y por supuesto Lagarde y por Argentina lo serán las autoridades económicas y será informado el presidente Mauricio Macri. Luego dicho borrador del acuerdo es presentado ante el board para finalmente y si es aprobado proceder a su concreción. Este proceso puede llevar un tiempo y depende del nivel de acuerdo que se llegue entre el FMI y el país.



• Condicionalidades



Uno de los debates que surgieron en base a la última revisión del artículo IV fue respecto a que el FMI podría reclamar una mayor devaluación ya que en el informe del Articulo IV se hacía mención al atraso del tipo de cambio y algunos especialistas dieron por supuesto que el organismo podría reclamar que la divisa alcance un valor cercano a los $25.



Al respecto, fuentes del organismo multilateral, se ocuparon de recordar que Argentina cuenta con un sistema de tipo de cambio flotante donde el valor de la divisa lo determina el mercado, y que "lo apoyamos plenamente". Además aclararon que "las autoridades Argentinas están comprometidas con este régimen de divisas como un punto clave del marco de metas de inflación". Según se desprende de estos dichos "el FMI no establecería algún tipo de condicionalidad sobre el tipo de cambio como parte de un programa" es más se enfatiza que el organismo "no ha discutido ningún objetivo específico para el tipo de cambio".



El FMI se muestra en este punto de acuerdo con lo decidido por las autoridades de la entidad monetaria al indicar: "el tipo de cambio debe seguir siendo determinado por las fuerzas del mercado, y el Banco Central continuará utilizando todas las herramientas de política que están a su disposición". Dejando de esta manera en claro que las condicionalidades del FMI no se centrarían en el tipo de cambio.



Quienes conocen bien el pensamiento económico de los técnicos del organismo multilateral señalan que son más "fiscalistas" es decir miran con más atención el tema del déficit fiscal. De hecho en el último informe del artículo IV se hacía mención a este punto en particular cuando elogiaron "la apertura de las autoridades a considerar acelerar el ritmo del ajuste fiscal si se materializaban los riesgos alcistas".



Las negociaciones técnicas serán las que den la pauta si los requisitos del FMI se concentrarán en este punto en particular y de las conversaciones surgirán las áreas que deberán efectuar recortes.