Luego de tres alzas, la bolsa porteña baja un 0,2%

En medio de una alta tensión en la plaza cambiaria, el índice Merval cede un 0,2% este lunes hasta las 29.802 unidades. De esta manera, acumula una baja del 0,7% en el mes y un 0,8% en el año.



El viernes, el panel líder subió un 0,8% hasta las 29.852,06 unidades. La bolsa porteña inició la rueda en alza (llegó a trepar hasta 2,2%), pero con el correr de los minutos se tiñó de rojo, con un retroceso máximo de hasta el 2,2%. Ya sobre el cierre reaparecieron las órdenes de compra y el Merval borró la baja y terminó con signo positivo.



Los mejores desempeños los registraron las acciones de Distribuidora de Gas Cuyana (+6,5%); Comercial del Plata (+6%); y Tenaris (+5,4%).



Los inversores seguieron de cerca la evolución del tipo de cambio, que en la jornada cruzó por primera vez la barrera de los $ 24 en el mercado minorista, en medio de dolarizaciones de carteras pese a ventas de divisas del banco central, en momentos de una alta tensión cambiaria por la incertidumbre abierta en torno al futuro de las finanzas.



De este modo, las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir ayuda financiera no logran calmar a los mercados.



"Técnicamente el blindaje con el FMI, y posiblemente otros organismos internacionales es positivo. La lectura económica de esto es más compleja, pero no irrelevante cuando enfrentamos una crisis de confianza o expectativas", dijo la consultora Portfolio Personal.



"El tema de liquidez de corto plazo -que puede ser que exista- se salva con lo primero, pero no así la incertidumbre política ya pensando en el mediano plazo", afirmó.



• Bonos y riesgo país



En el segmento de la renta fija, los principales bonos en dólares (que cotizan en pesos) operan con fuertes alzas de hasta el 7%, en sintonía con la suba de la moneda estadounidense en el mercado mayorista local.



Así, el Bonar 2024 ganó un 6,7%, el Bonar 2020, un 6,5%; el Discount bajo ley argentina ascendió un 5,1%; el Bonar 2018, un 6,8%; y el Argentina 2027 trepó un 6,8%.



Por último, el riesgo país, medido por el banco JP.Morgan, subía un 3% a 483 puntos básicos.