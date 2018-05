Según un sondeo, el acuerdo con el FMI empeoró la imagen del Gobierno

La imagen del gobierno del presidente Mauricio Macri sigue cayendo, y aún más tras el anuncio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo, según reveló un sondeo de la consultora Taquion.



La encuesta, sobre 1000 entrevistados, arrojó que el Gobierno sigue perdiendo imagen y tiene sólo un 33,8% de imagen positiva. Además, el 68,5% de los argentinos tiene poco o nada de confianza en el en la gestión de Macri; Es decir, 7 de cada 10 no confía en la política que se digita por estos días desde Casa Rosada. Asimismo, el 53,4% cree que la crisis económica es responsabilidad del gobierno nacional, en tanto que un 12,4% cree que es de la oposición.



Particularmente sobre el pedido de ayuda financiera al FMI que negocia el Gobierno, por un monto que rondaría los u$s 30.000 millones, un 48% dice que empeoró la imagen que tenía, mientras que para el 13,2% la mejoró. Además, el 51% descree de la afirmación oficial de que no se trata "del mismo Fondo que hace 20 años".



Al 63% le genera "sentimientos negativos" la ayuda del FMI a la Argentina, en contraposición al 21,7% que lo valora positivamente.



Por otro lado, el 83,4% cree que está crisis le afectará a su vida cotidiana. Apenas el 4,3% considera que no lo afectará.