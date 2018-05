Ruralistas piden al Gobierno que restablezca plazos para liquidar dólares por exportación

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) aseguró que no son los productores los que "retienen" la cosecha y pidió al Gobierno que restablezca los plazos para liquidar los dólares de las exportaciones en el país.



"El sector agrícola tiene en manos de los productores menos de un 17% en forma de reserva de los granos producidos en la campaña. Esta es la única forma en que los productores retienen divisas como resguardo de valor", dijo la entidad agropecuaria.



Y explicó que la liquidación de los dólares de exportación la realizan los exportadores en un 98%, mientras que el 2% restante sí está en manos de los productores que exportan y liquidan en forma directa.



"Queda muy claro que no somos los productores los que retenemos los dólares de liquidación de exportación", dijo la entidad al responderle a la diputada por Cambiemos Elisa Carrió que los había acusado de especuladores que están en contra del Gobierno.



La diputada les había "pasado factura" por su defensa del sector en 2008 cuando el kirchnerismo intentó establecer un programa de retenciones móviles: "No pueden retener los dólares de la soja. ¡Hagan Patria! Porque yo estuve ahí, ustedes no pueden estar lejos de nosotros", reclamó.