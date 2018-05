Gimnasia y Newell's, con la necesidad de sumar para la próxima campaña

Gimnasia y Esgrima de La Plata y Newell's Old Boys de Rosario se medirán en la capital bonaerense, en un duelo de equipos que tuvieron muchos altibajos y buscan cerrar con una alegría la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



El encuentro se disputará en el estadio Juan Carlos Zerrillo, desde las 21.15, con Julio Barraza como árbitro.



Newell's, que sufrió el descuento de 3 puntos, suma 27 puntos, merced a 8 victorias, 6 empates y 12 derrotas, en tanto que Gimnasia tiene 24 unidades, con 6 ganados, 6 igualados y 14 caídas.



Las malas campañas de ambos a lo largo del torneo los llevó a tener que cambiar varias veces de entrenadores, tres cada uno, incluyendo interinatos.



El "Lobo", que espera cerrar con Pedro Troglio para que inicie su tercer ciclo en el club, inició con Mariano Soso, quien se fue durante el receso, y luego lo siguió Facundo Sava y ahora el interino Darío Ortíz, en tanto que la "Lepra" inició su camino de la mano de Juan Manuel Llop, que en la fecha 16 se marchó y le dejó su lugar a un hombre de la casa como Fabián Garfagnoli y ahora está bajo el mando de Omar De Felippe.



De cara al duelo de hoy, el técnico del elenco platense, Ortíz, que en su interinato empató 2-2 con Independiente y Boca, dispuso que su hijo, el joven zaguero Nicolás Ortiz, de 23 años, reemplazará al suspendido Manuel Guanini, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas ante los "xeneizes".



Por el lado del elenco rosarino, De Felippe esperará hasta último momento para confirmar el once titular y, en caso de no mediar ningún inconveniente físico, pondrá en cancha a los mismos que el jueves le ganaron por 2-1 a Atlético Paranaense, por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana, pero que quedó eliminado tras la caída 0-3 en la ida.