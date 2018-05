Así es la Villa Olímpica de los Juegos de la Juventud por dentro

Los medallistas olímpicos de oro Luis Scola (Atenas 2004), Walter Pérez (beijing 2008), Sebastián Crismanich (Londres 2012) y Paula Pareto (Río 2016), representantes de los atletas de 15 a 18 años que formarán parte de los Juegos de la Juventud 2018, que se desarrollarán en Buenos Aires del 6 al 18 de octubre, recibieron las llaves de la Villa Olímpica, ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati.



En el evento además estuvieron presentes Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud; y Carlos Mac Allister, secretario de Deportes de la Nación.



El basquetbolista Scola, ganador del oro en Atenas 2004, le dijo a Télam: "Me gusta que tengamos la oportunidad de organizar un evento tan grande y de relevancia a nivel mundial. Es algo bueno, pero después hay que estar a la altura de las circunstancias. Y parece que este va a ser el caso", puntualizó.



"Es una buena posibilidad para demostrar que como país podemos organizar las cosas bien y cambiar esa imagen negativa ante el mundo. Siempre nos costó lo que es organización y estructura. Tenemos una chance única y no debemos desaprovecharla", agregó.



A su turno el taekwondista Crismanich, oro en Londres 2012, señaló en diálogo con Télam: "Estoy disfrutando de esta villa que cumple con todos los parámetros y los estándares pactados y que sobrepasó las expectativas de todos los que la visitamos", confesó.



"Tuve la oportunidad de pasar a lo largo de mi carrera por muchas villas sudamericanas, panamericanas y olímpicas y no tenemos nada que envidiarles. Se cumplieron con todos los requisitos estéticos, tecnológicos y habitacionales para deportistas de elite", resaltó.



Crismanich, por último, señaló: "Estos Juegos son un gran paso para mostrarle al mundo qué clase de anfitriones somos y que además podemos hacer las cosas bien. Siento una envidia sana por los chicos argentinos que van a participar. Es que nunca tuve la chance de hacerlo en nuestro país. Me hubiese gustado nacer en esta época y tener esta oportunidad", sentenció.



Por su parte, Rodríguez Larreta afirmó también a Télam: "Esta villa es el ejemplo de lo que podemos realizar los argentinos cuando trabajamos juntos y mancomunados. Es un orgullo para todos", enfatizó.



"Es increíble que recibiremos dentro de algunos meses vivirán 3.998 atletas de 206 países del mundo. Esta villa es un legado para la ciudad de Buenos Aires y el punto de partida para potenciar el desarrollo de la zona sur porteña", apuntó.



En tanto que Werthein aseguró en diálogo con Télam: "Una vez demostramos que cuando ponemos lo mejor de nosotros podemos hacer las cosas bien. Los chicos van a poder disfrutar de los Juegos Olímpicos de la Juventud en casa, algo histórico", remarcó.



Los candidatos para llevar la bandera Argentina en la jornada inaugural son la nadadora bonaerense Delfina Pignattiello, el garrochista entrerriano Pablo Zaffaroni Unrein, el tenista chaqueño Sebastián Báez y Martina Armanazqui Tur (pentatlón moderno).



La Villa Olímpica está emplazada en 3,5 hectáreas de los terrenos de lo que era el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati, y está compuesta por 31 edificios de hasta ocho pisos con un total de 1.200 viviendas de 2 y 3 ambientes; un centro médico, un comedor y un gimnasio para los deportistas de alto rendimiento.



La tercera edición de los Young Olimpics Games (YOG) se desarrollará en cuatro parques y otros cuatro estadios independientes.



El Centro Olímpico de la Juventud (Villa Soldati), el Parque Urbano (Puerto Madero), el Parque Verde (Bosques de Palermo) y el Parque Tecnópolis albergarán las competencias, en tanto que paralelamente, el golf se jugará en el Hurlingham Club; la vela en el Club Náutico San Isidro; el rugby (seven) en el CASI (San Isidro) y el BMX racing y patinaje de velocidad sobre ruedas en el Paseo de la Costa.



Para garantizar la presencia de mucho público en las competencias, el Comité Organizador informó que los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018 contarán con ingreso gratuito a todos sus parques y competencias, el cual se hará con una pulsera con un chip integrado que le permitirá a los espectadores "ser parte de una experiencia olímpica histórica".



El público interesado en asistir deberá hacerse del Pase Olímpico de la Juventud, que podrá gestionarse a partir de julio en la página oficial del evento (www.buenosaires2018.com), previa inscripción.