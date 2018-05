Bajó la tasa de vacancia en el mercado de oficinas de Buenos Aires

Un reporte privado difundido esta semana mostró un incremento durante el primer trimestre en el mercado de oficinas en Buenos Aires, específicamente en los edificios del segmento A, ubicándola en la cuarta posición con respecto a la región. Es debido a la inclusión de dos nuevos inmuebles, tanto en la Ciudad como en la zona norte de la Provincia.



El informe, realizado por Colliers Internacional, destacó una mayor disponibilidad en la categoría de edificios A respecto de la categoría A+. La tasa de vacancia en los primeros fue de un 8,2% durante los primeros tres meses de 2018, un punto porcentual por debajo del trimestre anterior (9,2%). En tanto que en los de segmento A+ hubo un incremento al pasar de 4% contra 5,5%.



El ingreso de La Torre Banco Macro, ubicada en Catalinas en la Ciudad, y Lumina II en la zona norte del Gran Buenos Aires, impactó en la caída relevada.



Asimismo, entre los valores más elevados de disponibilidad continúan ubicándose Microcentro -con el 9,7%- y la zona norte de la Provincia - con el 10,4%- confirmando la tendencia de los trimestres anteriores. En contrapartida, el informe señaló que se identificaron "altos niveles de ocupación en Macrocentro sur y Macrocentro norte los cuales, de forman individual, no superan el 2% en su tasa de vacancia".



Al analizar en detalle cada uno de los mercados de oficina se desprende que en Buenos Aires se encuentran disponibles 129.409 metros cuadrados, lo cual arroja una tasa de vacancia del 6,92%. Al mismo tiempo, se verifican los valores de los trimestres anteriores, con datos elevados para Microcentro y norte de GBA y a su vez altos valores de ocupación en Macrocentro sur y Macrocentro norte, los cuales individualmente no superan el 2% de tasa de vacancia.



Respecto a los precios, los edificios clase A+ mostraron un incremento de 1,32% ubicándose en un valor promedio de alquiler de u$s 30,1 por metro cuadrado. Catalinas se mantuvo dentro del submercado con el mayor valor de alquiler al ubicarse en los u$s 36,2 por m².



"En cuanto a los edificios de categoría A, el promedio se ubica en los USD/m² 20.7 (6,75% por debajo del trimestre previo), donde Puerto Madero Este cuenta con el mayor precio promedio de alquiler alcanzando los USD/m² 22,9", remarcó el reporte.



En cuanto a la demanda, Colliers Internacional destacaron que se vio "un aumento en la absorción neta del mercado", la cual se encuentra en 32.090 metros cuadrados, debido al ingreso de la Torre Banco Macro.



Además, señalaron que "analizando el detalle de la absorción por submercado, se destaca una absorción neta negativa de 10.892 m² en Puerto Madero sobre su lado este.