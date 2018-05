Comienzan a regir multas para vehículos que circulen por el centro sin permiso

Los automóviles particulares deberán, a partir de este martes, contar con un permiso para ingresar al radio de la Ciudad delimitado por las avenidas Santa Fe, Belgrano, Carlos Pellegrini y avenida Paseo Colón, de lunes a viernes de 11 a 16, caso contrario deberán abonar una multa de 1300 pesos, informó la Secretaria de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.



El control a los automovilistas a ese radio se llevará a cabo mediante el "Sistema de Reconocimiento de Patentes" que se dará a través de cámaras estratégicamente ubicadas, las cuales verificarán en tiempo real y de forma automática los vehículos habilitados para ingresar tras haber tramitado el permiso.



Los conductores no tendrán que exhibir ese permiso sino que esas cámaras sacarán fotografías a las patentes y las cotejarán con la base de datos.



En caso de que el número de la patente del auto no coincida con la que figura en la base de datos donde están los que tramitaron el permiso, llegarán las multas al domicilio del infractor.



En tanto si podrán ingresar en el horario fijado en la restricción a ese radio los peatones, las bicicletas y el transporte público.



La primera etapa de esta medida comenzó hace un mes cuando agentes de tránsito advirtieron a los automovilistas sobre las futuras restricciones.



En ese período "el ingreso de autos disminuyó 38 por ciento a ese radio. Pasó de 8.300 a 5.150 vehículos promedio", informó la Secretaria de Transporte en un comunicado.



El trámite para obtener el permiso se realiza de manera online a través de la web del Gobierno de la Ciudad y tiene un costo anual de 1.560 pesos.



"Desde el 1° de mayo hasta el viernes pasado se han otorgado más de 10.000 permisos y hay otros 1.200 en trámite", detalló el organismo.



Podrán solicitar el permiso los conductores que posean o alquilen un espacio fijo en la zona, hasta dos autos por cochera, aunque no pueden ser utilizados en simultáneo.



En tanto, los residentes en el área de restricción y las personas con discapacidad que poseen el "símbolo internacional de acceso" deberán tramitar la obtención de la oblea, bajo el mismo método pero de forma gratuita.



El propósito de la medida, establecida por la ley 5.786 "Área Ambiental Buenos Aires Centro" que la Legislatura sancionó en diciembre de 2016, es "fomentar la movilidad sustentable, priorizar el transporte público, favorecer la movilidad peatonal y ordenar el tránsito", detalló la cartera de Transporte.



Esta medida de restricción es la primera de tres etapas: la segunda se aplicará en octubre de este año al incorporar la zona de Tribunales (avenida Córdoba, Montevideo, Avenida de Mayo y Cerrito).



La tercera etapa está prevista para julio de 2019 y extenderá las restricciones de horario en todas las zonas del macrocentro durante 9 horas, entre las 9 y las 18.