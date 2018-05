Vidal: "El Banco Central demostró que tiene reservas y respaldo para acabar con la especulación"

En medio de la turbulencia cambiara de los últimos veinte días, la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal salió a defender las decisiones en materia de política monetaria del Banco Central al considerar que la entidad que condice Federico Sturzenegger "demostró que tiene reservas y respaldo para acabar con la especulación".



En ese contexto, la mandataria bonaerense se metió de lleno en la discusión económica y sostuvo que "estamos atravesando un momento de dificultad". Asimismo, la gobernadora aprovechó para enviarle un tiro por elevación al kirchnerismo: "Los que representan el pasado no van a ser la solución a los problemas que tenemos".



En declaraciones radiales, Vidal salió al rescate del Gobierno nacional y explicó que "estamos en el camino del gradualismo" con el objetivo de "tratar de poner las cuentas del país en orden para que la gente no tenga que sufrir tanto".



"Quiero llevar la tranquilidad de que hoy tenemos un crédito en el mundo, no estamos solos. Le vamos a tener que seguir pidiendo mucho, pero es el camino sin atajos, sin avivadas", afirmó la mandataria bonaerense. En busca de dar una señal de calma hacia adelante, la propia Vidal afirmó que "somos capaces de superar este momento de dificultad".



La gobernadora defendió así la postura comunicacional del gobierno nacional, que fue criticada durante los últimos días: "Pude decir que recibí una provincia fundida, pero no soy el Presidente", advirtió.



"Este es un momento de dificultad, este camino que elegimos tiene una fragilidad que es el crédito externo, pero pensamos que se puede corregir", dijo esperanzadora la gobernadora, quién además explicó que "lo que pase Argentina no depende de solo un gobierno, sino de todo lo que cada uno es capaz de hacer. No estamos condenados ni al éxito ni al fracaso, sino a nosotros mismos", dijo reconociendo que estaba parafraseando al propio Macri.