Calleri quiebra una tradición y envía un claro mensaje en la asunción de la presidencia de la AAT

Vientos de cambio soplan en la Asociación Argentina de Tenis. Agustín Calleri asume la presidencia con el desafío de renovar estructuras y estar más cerca de los clubes, profundizando el trabajo sobre el tenis social, uno de sus ejes de campaña.



Es por ello que el cordobés decidió quebrar con una tradición y por primera vez en la historia una comisión directiva de la AAT asumirá el mando en un club. El elegido fue el centenario Darling Tennis Club, ubicado en el límite entre La Boca y Puerto Madero, que luchan contra el Estado Nacional para no perder parte del predio, donde quieren emplazar un millonario negocio inmobiliario.



El mensaje con esta acción de la nueva comisión directiva es clara: desde el vamos gestionar cerca de los clubes, crear nuevos canales y dar apoyo presencial ante los problemas que surjan. Es por ello que la elección de Darling, club fundador de la AAT, no es caprichosa sino que se trata de una declaración de intenciones en un momento donde el tenis nacional necesita reagruparse para crecer.



"Somos un club de barrio. Tenemos un tercio del predio desde hace 40 años gracias a un permiso de uso de la Administración General de Puertos. Esto antes era una zona de bañado y lo pusimos en valor nosotros", explica Daniel Calabrese a ámbito.com, quien agrega: "En ese momento Puerto Madero no existía. Ahora de repente se acerca para este lado y ese predio quedó muy apetecible para la venta y para hacer un negocio inmobiliario, que es lo que están queriendo hacer".



En 2015 se aprobó la Ley de Clubes de Barrio y Pueblo, la cual contempla que se debe asegurar la propiedad en caso que las instituciones que están en tierras fiscales y posean la sede en el mismo lugar, como es el caso de Darling. Sin embargo, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) las sacó a remate mediante un decreto del presidente Mauricio Macri.



"Ya nos presentamos ante la Justicia para defender a nuestro club. El Gobierno de la Ciudad ratificó la Ley de Clubes de Barrio y Pueblo, por lo que tenemos un paraguas legal. Entendemos que tenemos los derechos de la propiedad y que se debería fallar a favor nuestro", manifiesta convencido Calabrese.



Luego, el presidente de Darling agradece el apoyo de la nueva comisión y explica por qué es de importancia para la AAT la defensa de estos terrenos: "Nosotros entendemos que nos debe proteger en este tipo de cosas porque uno de los mayores argumentos para ellos es la perdida de canchas de tenis y centros de alto rendimiento".



La llegada de Calleri, con experiencia en las canchas y en la política nacional, renueva la AAT con las promesas de cambio en la funcionalidad y un mayor acercamiento a los clubes. Si bien la asunción en Darling es un mensaje a propios y extraños sobre los desafíos que pretende asumir, el verdadero reto comenzará el miércoles, cuando tome la posta y comience a gestionar.