Metrodelegados realizarán paro de 12 horas en las líneas A y B desde la medianoche

La conducción del personal agrupado en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) decidió un paro general de 12 horas, a partir de la hora cero del miércoles hasta las 12 del mediodía, en las líneas A y B en el caso de que la empresa Metrovias no retrotraiga hoy la determinación de suspender a más de 70 trabajadores que participan en las protestas.



El secretario de prensa del gremio, Enrique Rositto, confirmó que si la concesionaria "no da marcha atrás mañana con la decisión de suspender a más de 70 empleados -entre ellos delegados con fuero legal e integrantes del sindicato- habrá paro general de 12 horas el miércoles en las líneas A y B".



Rositto confirmó también que luego de esa huelga de 12 horas en ambas líneas la protesta continuará entre las 12 y las 14 con la habilitación del libre paso por los molinetes en estaciones aun a determinar, según señaló. El dirigente, informó que la decisión fue adoptada en asamblea luego de las tres horas de paro realizadas en línea D.



La Agtsyp, que lidera Roberto Pianelli, inició ayer a las 20.30 un paro general de tres horas en la línea D, en un crítico contexto en el que la concesionaria Metrovias decidió esta tarde suspender a más de 70 empleados por participar en las protestas en rechazo de la paritaria del 15,2 por ciento firmada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).



Los trabajadores ratificaron la continuidad del plan de acción gremial, iniciado hace tres semanas y ayer en la línea D permitieron el libre paso de los pasajeros y realizaron una huelga de tres horas desde las 20.30.



Los empleados de subterráneos rechazan la paritaria firmada entre el gremio de Roberto Fernández y la cartera laboral metropolitana y exigen participar en esas negociaciones. El libre tránsito a través de los molinetes comenzó ayer a las 17.30 por el término de tres horas en la estación Congreso de Tucumán. A esa medida le sucedió la huelga que paralizará el servicio por el resto de la jornada.



El plan de lucha incluirá nuevas medidas de fuerza, que podrían anunciarse esta noche, en rechazo de "las sanciones que aplicó Metrovias contra los trabajadores". "No hubo ni hay respuestas del gobierno porteño ante el reclamo de continuidad de la negociación paritaria con los legítimos representantes del sector", señaló Pianelli, quien condenó "la decisión oficial de obviar el camino del diálogo y la provocación patronal".



Un comunicado de la firma concesionaria aseguró esta tarde que ya realizó "la denuncia correspondiente ante las autoridades laborales en demanda de que se declare la ilegalidad de los paros generales y se califique al subte como servicio esencial".



También informó que decidió suspender a más de 70 empleados que "bloquearon instalaciones y formaciones, lo que impidió el normal funcionamiento del servicio". "Esas sanciones son de aplicación inmediata, a excepción de los delegados gremiales que tienen tutela sindical, lo que requiere una autorización judicial previa, por lo que se iniciaron acciones ante la justicia laboral en reclamo de su desafuero", sostuvo.



La empresa ratificó que la paritaria se firmó el 12 de abril último y "está siendo abonada según lo acordado; fue rubricada por las partes intervinientes y ajustada a derecho y, por ello, no puede ser desconocida por ninguna de las asociaciones gremiales", afirmó.



Las suspensiones fueron decididas en el contexto de un fallo judicial a favor de más de 20 empleados que fueron absueltos de la imputación de levantar en su momento molinetes. El juzgado penal, contravencional y de faltas número 7 de Buenos Aires absolvió a esos trabajadores, quienes habían sido acusados e imputados por aplicar la estrategia del "libre paso" de pasajeros en las líneas como medida de protesta contra la paritaria.