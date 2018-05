Aseguran que Argentina es el país de la región con peor performance en exportaciones del Siglo XXI

Las exportaciones de la Argentina tuvieron la peor performance entre los países de la región en lo que va del Siglo XXI, cuando se los compara con las principales economías de Latinoamérica. Así lo indica un trabajo de Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), que conduce el consultor en comercio exterior Marcelo Elizondo.



Según el informe, las ventas al exterior de Argentina sumaron u$s 58.828 millones en 2017, lo que representa un crecimiento en lo que va de este siglo de 123,3%. El mejor momento de las exportaciones argentinas fue en 2011, cuando alcanzaron la cifra de u$s 84.051 millones.







En ese sentido, destaca que la Argentina ha tenido entre 2000 y 2017 un crecimiento de sus exportaciones que es muy menor a las que lograron Paraguay, Perú y Bolivia; considerablemente menor que la que lograron Ecuador, Brasil y Uruguay; y algo menor que la que lograron Colombia y México. Venezuela no se incluye debido a la falta de datos oficiales.



Además, Argentina fue superada en 18 años en el importe de exportaciones medidas en dólares por Chile (en el lapso medido). Y adicionalmente Chile, igual que Perú, México y Brasil, hoy tienen un monto de exportaciones cuya diferencia con la que lograban en 2000 es mayor que la diferencia lograda por Argentina comparando resultados del 2000 con los de 2007.



Para Elizondo, las causas de la mala performance argentina son la inflación interna y un tipo de cambio con el dólar que no acompañó el aumento de los costos internos, lo que dejó sin competitividad a muchos de los productos exportables.