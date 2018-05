Expertos analizan coletazos de la crisis cambiaria argentina en Brasil, Chile y Uruguay

Si bien la mayoría de los analistas económicos y financieros coinciden en que la crisis cambiaria que sacude a la Argentina no tendrá un impacto negativo importante en los países de la región, ya se encendieron las alertas en vecinos como Chile, Brasil y Uruguay.



"Es difícil ver un contagio de la agitación de Argentina en América Latina", sentenció desde Londres Mauro Leos, jefe de riesgo soberano de la agencia Moody's para América Latina y el Caribe, con una sola excepción: Uruguay.



Según reveló el diario El País, el dólar oriental está embarcado en una tendencia alcista, que solo se interrumpió dos veces desde el 20 de abril, cuando se inició la corrida cambiaria del otro lado del Río de la Plata. En ese período la divisa subió 8,55% en Uruguay.



El lunes, en la pizarra del Banco República (BROU), que es tomado como referencia por el mercado, el dólar se encareció en 40 centésimos para la venta al llegar a $ 31,25, mientras que la compra quedó en $ 30,05. En las casas de cambio privadas, la divisa se ofreció a $ 31,35 y $ 29,95, respectivamente. Pero este martes, el billete en el BROU ya figura a $ 30,65 y $ 31,95.



En tanto, el dólar interbancario aumentó cotizó en promedio en $ 30,559 y alcanzó el mayor valor desde el 6 de julio de 2016, cuando había marcado $ 30,615. En Uruguay, según detalló la prensa local, el dólar acumula un incremento de 6,86% en mayo y de 6,24% en lo que va del año.



Ante este escenario, el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, minimizó los coletazos. "Hemos tenido diálogo (con el BCRA), están muy abocados a resolver su situación, que es urgente. En Uruguay, desde el BCU y el equipo económico estamos atentos y preocupados", señaló Bergara a radio Carve.



"Este nivel del dólar no nos incomoda. Seguiremos actuando como hasta ahora: respetando la tendencia global del dólar e interviniendo puntualmente ante cambios bruscos", agregó el funcionario del gobierno de Tabaré Vázquez.



Según buscó tranquilizar Bergara, de la suba del dólar en Uruguay el 80% se debe a "temas globales" y solo 20% por los sucesos de la Argentina. "Cuando el dólar bajaba, acumulamos miles de millones en reservas y hay más deuda en Letras. Si el dólar consolida su fortalecimiento, seguramente saldrán capitales, y lo facilitaremos con las (ventas de) reservas. Obviamente, la depreciación cambiaria puede incidir en la inflación, pero no como para cuestionar la meta", ubicada entre 3% y 7% para 2018.