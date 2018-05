Fuerte respaldo empresario al Gobierno

"Estamos tranquilos y confiados como están manejando la situación" es la conclusión a la cual arribaron los principales dueños de empresas y ejecutivos del país. Fueron los ministros de Finanzas, Luis "Toto" Caputo y el de producción, Francisco Cabrera, los encargados de mostrar que el Gobierno está pensando más allá de la coyuntura como lo expresó Alejandro Bulgheroni.



"Lo más importante que escuché es la previsión con la que se está trabajando", dijo el empresario petrolero para enfatizar: "Ver que el equipo de Gobierno esté trabajando con previsión es tremendamente positivo" y confesó "y yo no lo he visto nunca".



En tanto, Jaime Campos, titular de la Asociación de Empresarios Argentinos, resumió el pensar de los asientes al indicar que "estamos convencidos de que este momento se va a superar y que de esta situación el país saldrá fortalecido (de esta crisis)".



En tanto, Cristiano Ratazzi consideró positivo la vuelta al Fondo Monetario Internacional y respecto al tipo de cambio afirmó que ya se ubica en más de $ 25. "La verdad mi miedo ahora es que el dólar vuelva para atrás muy rápidamente", dijo.







Siempre polémico, Ratazzi recordó que la decisión del expresidente Néstor Kirchner de cancelar el préstamo con el FMI (unos u$s 9.000 millones) para luego tomar un crédito de Venezuela a una tasa del 16,5% "fue una de las medidas más idiotas que vi". "Esto le dio pie para recomendar que "los argentinos tenemos que entender que cuando los Estados tiran la plata esa es nuestra plata", recalcó.



El empresario automotriz dijo estar "totalmente de acuerdo en volver al FMI". Explicó que el Fondo tiene los mejores auditores del mundo y que audite al Gobierno le parece bien.



Para los empresarios el gobierno procedió a anticiparse al ir a solicitar un préstamo, anticipo que señalaron como "una buena decisión" en coincidencia con lo señalado por el gobierno que insiste que de esta manera se negociará un mejor acuerdo ya que no se necesitan los fondos.



Por su parte, Enrique Cristofani, en representación del sistema financiero fue categórico en despejar dudas respecto a la solidez del sistema bancario. Acoto la crisis a una situación cambiara y si bien admitió que "hubo algo de retiro de depósitos en dólares" indicó que "el sistema está liquido".







En la reunión que mantuvieron previamente con los ministros Caputo y Cabrera estuvieron los empresarios José Cartellone, Eduardo Costantini, Fernández Baeza, Cencosud; Carlos Miguens, Grupo Miguens, Kurt Soland, Bayer, Federico Braun, (La Anónima), entre otros.



Según relató Jaime Campos "fue una reunión muy buena, muy detallada, y los ministros nos han dado su visión", para luego agregar "que todos tenemos que trabajar en forma conjunto y este momento se va a superar".



Respecto al tema de las Lebac, para Cristofani "se le está dando demasiada importancia al tema". Finalmente, Campos hizo un pedido a los gobiernos provinciales solicitándoles que se acelera la baja del impuesto de Ingresos Brutos.