Pochettino es el objetivo de Chelsea para reemplazar a Conte

El entrenador Mauricio Pochettino sigue negociando su continuidad en Tottenham Hotspur aunque ya está al tanto de que Chelsea, otro equipo de la Premier League inglesa, pretende contratarlo, señaló la prensa británica.



Pochettino, exjugador de Newell's y del seleccionado argentino, tiene contrato con Tottenham hasta 2021 pero si no le aseguran que el club londinense contará como mínimo con 130 millones de dólares para reforzarse para la próxima temporada podría cambiar de opinión sobre su continuidad en los Spurs.



Chelsea observa las negociaciones entre Pochettino y Toottenham y espera para hacerle una oferta al argentino y sustituya al italiano Antonio Conte, quien dejará el cargo luego de la final de la Copa de Inglaterra, el próximo sábado ante Manchester United, señalaron The Sun y Daily Mail.



Pochettino se reunirá con el Presidente del Consejo de Administración del Tottenham, Daniel Levy, y con respecto a ella el técnico dijo: "Para la temporada 2018/2019 necesito cambios si el club quiere logros. Creo que Levy me va a escuchar, necesito arriesgar y trabajar más para ser competitivo, será una temporada dura porque los clubes que están detrás nuestro, como Everton, West Ham y Leicester están trabajando duro".