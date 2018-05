Núñez Carmona desligó a Boudou de la compra de Ciccone

El socio del exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, José María Núñez Carmona sostuvo que el exfuncionario nunca intervino en ningún negocio junto con él y lo desligó de lo relativo a la compra de la ex Ciccone Calcográfica.



"Nunca intervino Boudou en ningún negocio que tuviera que ver conmigo", afirmó además Núñez Carmona al ampliar su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 4 que lo juzga junto al exvicepresidente del kirchnerismo por delitos vinculados a esa imprenta.



Además desmintió al arrepentido y también acusado Alejandro Vandenbroele al sostener que no conoce ni nunca tuvo vínculos con Jorge Brito y su hijo Jorge Pablo Brito, del Banco Macro.



Núñez Carmona remarcó que su relación era con el empresario Raúl Moneta y no con Brito.

Núñez Carmona habló ante el Tribunal Oral Federal 4 en la última etapa del juicio oral, en el cual se prevé comenzar con los alegatos finales el 29 de mayo próximo.



El empresario dijo que es amigo de Boudou desde el colegio, que viajó con él como lo hizo con la mayoría de sus amigos por el país y por el mundo, porque es soltero y se dedicó a su vida social.



Además enfatizó que el vínculo con el empresario Raúl Moneta, a quien le adjudica participación en lo investigado, lo construyó él de manera personal sin que Boudou interviniese y que nunca acompañó al ex funcionario a ningún acto político o reunión vinculada a su función, salvo el día en que asumió como Ministro de Economía.



"Yo conozco a Raúl Moneta en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada en el 2006", porque iba a reuniones en la Secretaría de Medios para ofrecer pautas publicitarias para eventos que realizaba.



Moneta "era una persona muy especial, grababa las reuniones, tenía cantidad de información de un montón de gente, era bastante bocón", dijo.



Además "tenía un tema que desde la primera charla lo puso sobre la mesa que era el tema de los servicios. Moneta no mandaba mails", por ejemplo dijo en alusión al empresario que está gravemente enfermo.



"Miente Alejandro cuando dice que lo conoció a Jorge Brito, pidan las entradas al Banco", aseguró.



Y remarcó: "Si existe un vínculo entre Moneta y Brito yo lo desconozco. Yo a Jorge Brito no lo conozco y a Jorge Pablo Brito no lo conozco, tampoco estuve en el casamiento" de este último.



En su declaración como imputado colaborador ante el fiscal del caso Jorge Di Lello, Vandenbroele aludió a vínculos entre Boudou, Núñez Carmona y los Brito e incluso dijo que Jorge Brito hijo "invitó" a Núñez Carmona a su casamiento.



Nuñez Carmona sostuvo que fue empresario desde joven en distintos rubros y hasta graficó: "Tenía la representación de Chimbote (el dulce de leche) en Estados Unidos en el 2002, entre infinidades de actividades, ninguna vinculada a Boudou".



Con el ex funcionario kirchnerista dijo haber tenido relación laboral sólo en dos sociedades, una de ellas "Hábitat Natural", en el 2009, con la que pensaban construir un edificio en Mar del Plata, algo que luego no prosperó.