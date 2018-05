A 29 días de Rusia 2018, la selección alemana le renovó el contrato a su técnico

El entrenador de la selección alemana de fútbol, Joachim Löw, anunció el martes que acordó extender su contrato con los campeones del mundo hasta 2022, antes de dar a conocer el plantel preliminar para la Copa del Mundo de Rusia.



Löw, cuyo contrato actual expira en 2020, ha estado durante 12 años a cargo de la selección alemana, a la que llevó en 2014 a ganar su cuarto título mundial.



"Es una gran responsabilidad para continuar desarrollando jugadores", dijo el entrenador de 58 años a la prensa después de que el presidente de la Asociación Alemana de Fútbol, Reinhard Grindel, destacó que se había acordado extender el actual acuerdo por dos años más.



"Trabajar con los mejores jugadores en Alemania, luego desarrollarlos y mejorarlos, formar un equipo que establezca las metas más altas, esto es lo que me impulsa y todavía me da alegría", sostuvo Löw.



Löw ha dirigido a Alemania en 160 partidos, con 106 triunfos, más que cualquier otro entrenador de esta selección.



Alemania enfrentará a México, Suecia y Corea del Sur en el Grupo F de la Copa del Mundo que se inicia el próximo mes en Rusia.



• La lista mundialista, sin el verdugo de Argentina.



El arquero Manuel Neuer forma parte de los 35 futbolistas que integran la lista del seleccionado alemán para la Copa del Mundo Rusia 2018, confeccionada y dada a conocer por el entrenador Joachim Löw, en tanto no la integra Mario Götze, autor del gol ante Argentina en la final de Brasil 2014.

Löw incluyó a cuatro arqueros en este provisional listado, entre ellos Marc André ter Stegen, del Barcelona, y ahora observará la evolución de Neuer, quien ya volvió a entrenarse, antes de dar la lista definitiva de 23 jugadores el próximo 4 de junio.



Entre las ausencias se destaca la de Götze, autor del gol de la victoria de Alemania en la final del último Mundial contra Argentina en Río de Janeiro, en tiempo suplementario. El delantero no tuvo un buen año, tras haberse recuperado de una enfermedad metabólica que lo tuvo una temporada alejado de las canchas.



Por otro lado, la Asociación del Fútbol de Alemania confirmó la extensión del contrato de Löw hasta el Mundial de Qatar 2022.



De esta manera, el director técnico, que fue asistente de Jürgen Klinsmann entre 2004 y 2006, cumplirá 16 años al frente del representativo teutón.



El listado de jugadores citados por Löw es la siguiente:



Arqueros: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc André ter Stegen (Barcelona/España) y Kevin Trapp (PSG/Francia).



Defensores: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich y Niklas Süle (Bayern Munich), Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Colonia), Marvin Plattenhardt (Hertha), Antonio Rüdiger (Chelsea/Inglaterra), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)



Mediocampistas: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (PSG/Francia), Leon Goretzka (Schalke), Ilkay Gündogan (Manchester City/Inglaterra), Sami Khedira (Juventus/Italia), Toni Kroos (Real Madrid/España), Thomas Müller y Sebastian Rudy (Bayern Munich) y Marco Reus (Borussia Dortmund).



Delanteros: Mario Gómez (Stuttgart), Leroy Sané (Manchester City/Inglaterra) Nils Petersen (Friburgo) y Timo Werner (RB Leipzig).



Alemania integrará el Grupo F junto a México (17 de junio en Moscú), Suecia (23 de junio en Soch) y Corea del Sur (27 de junio en Kazan).