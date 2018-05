Sanz aceptó la propuesta de participar por la UCR de la "mesa chica" de Cambiemos

El exsenador nacional y expresidente de la UCR Ernesto Sanz aceptó este martes la propuesta del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de representar al partido radical en la mesa de decisiones formada por integrantes del Gobierno nacional.



La propuesta surgió del gobernador Cornejo, presidente de la UCR, junto al gobernador jujeño, Gerardo Morales, quienes designaron a Sanz para ocupar su lugar en la denominada "mesa chica", rol que el mendocino decidió aceptar en representación del partido.



Voceros de Sanz dijeron a Télam que el dirigente "aceptó porque no va por su propio rol, sino por el equipo, lo cual le da tranquilidad", indicaron desde el partido.



"Se armará una mesa estrictamente política junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó".



En tanto, desde la gobernación mendocina indicaron que Cornejo "no participará activamente sino que lo hará de manera secundaria, porque tiene que gestionar la provincia y no puede estar instalado en Buenos Aires dos o tres días a la semana, por eso propuso a Sanz, mientras que él participará de alguna ocasión especial que lo amerite".



Desde que llegó a la titularidad del Comité Nacional de la UCR, Cornejo le imprimió un perfil de mayor protagonismo al partido dentro de la alianza Cambiemos, algo que quedó cristalizado por su integración en la "mesa chica" de la toma de decisiones de la administración de Mauricio Macri.



"El PRO tomó nota de que la circunstancias políticas del partido son otras desde la asunción de Cornejo", dijo a esta agencia una alta fuente del Comité Nacional en relación a la "mayor apertura" de la Casa Rosada hacia sus socios políticos.



En ese sentido, afirmó que el escenario de "turbulencias financieras" y el consecuente "costo político" que pueda pagar el Gobierno requiere de un Cambiemos "cohesionado".



"El macrismo sabe que la UCR es parte esencial de Cambiemos. Cornejo contiene hacia abajo a un partido, que de lo contrario, podría terminar atomizado", analizó la fuente.