El desafío de las telcos ante la disrupción tecnológica

Las telecomunicaciones conforman uno de los sectores más cambiantes con fuerte impacto en el mercado tecnológico y laboral. Las telcos viven actualmente una revolución sin precedentes gracias al ambiente disruptivo en el que se mueven, buscan proporcionar una infraestructura acorde a una realidad que evoluciona cada vez más hacia la conectividad al tiempo que diseñan estrategias y nuevos modelos de negocio.



En la Argentina, la industria de la tecnología informática de las comunicaciones movió en 2017 más de 16 mil millones de dólares de los cuales 6 mil correspondieron a las tecnologías informáticas y alrededor de 10 mil millones de dólares a las telecomunicaciones.



Debido a la importancia del sector, KPMG elaboró un informe especial cuyo título es "Impacto de las tecnologías disruptivas en Argentina. El caso de las telcos". Entre sus conclusiones se afirma que "las telcos deben definir cuál es la estrategia que desean seguir y en qué tipo de empresa desean transformarse, conociendo de antemano que el modelo actual no perdurará".







"¿Se centran en el contenido? ¿Cambian el foco hacia los clientes corporativos? ¿Deciden especializarse como simples operadores? Las decisiones deben pasar por el armado estratégico de una cartera de inversiones en tecnologías disruptivas que, acorde a sus objetivos, las defina y permita ser más productivas y eficientes en aquello a lo que finalmente decidan evolucionar", establece el informe.



Mientras el número de personas que utilizan internet ha crecido significativamente en los últimos diez años pasando de 1.550 millones en 2008 a un estimado de 3.600 millones para 2017, en los países en desarrollo, si bien lejos de la cifra promedio alcanzada por los más desarrollados (80%), la penetración de esta tecnología ha llegado al 40% de la población.



En tanto, el número de suscripciones de telefonía móvil ha pasado de 4.000 millones a más de 7.700 millones en la última década, y la banda ancha se han duplicado a nivel global (de 411 millones a más de 970 millones) y cuadruplicado en los países en desarrollo en igual período.



"De igual manera, la cobertura de las redes móviles (3G o superiores) ha crecido rápidamente hasta cubrir en la actualidad a más del 80% de la población (de hecho, la cobertura de red 4G/LTE llegó al 50% de la población en 2016). En tanto, se espera que el despliegue de la tecnología 5G coincida con el boom de desarrollo de una de las tecnologías disruptivas a la que los especialistas le adjudican mayor futuro: la Internet de las Cosas (IoT).



Si bien incipientes, la complementariedad de estas dos tecnologías potenciará sus resultados ya que mientras la IoT busca interconectar digitalmente a todos los objetos y dispositivos de uso cotidiano con internet (desde una heladera, pasando por una luminaria, un libro, una pulsera o un par de zapatillas hasta nuestro automóvil), las redes 5G (que se estima cubran alrededor de 1/3 de la población para 2025), al dar soporte a una inmensa red de dispositivos, incrementará exponencialmente el desarrollo de la primera", indica el estudio.







En cuanto al mercado argentino, se señala que "en un contexto donde se observa un importante avance en todos los indicadores de desarrollo TIC locales (no solo a nivel individual sino también en comparación a la región o incluso al mundo desarrollado) y en donde, además, se busca encuadrar este crecimiento dentro un conjunto nuevo de normas que favorezcan aún más ese desarrollo, se sientan las bases para que las tecnologías disruptivas sigan cambiando mercados o creando nuevos. Dada esta nueva coyuntura, las empresas deben ser flexibles y adaptarse continuamente al cambio que estas tecnologías proponen", dice el trabajo.



Y agrega luego que "se espera que las políticas públicas, en conjunto a una nueva ley de comunicaciones convergentes apoyada en los principios mencionados y que propenda a la convergencia y al desarrollo de las telcos en tándem con la tecnología informática, profundicen la inclusión y uso de las TIC, lo que llevará a un mayor crecimiento de este y otros mercados y afectará, casi en paralelo, a la conectividad (de las personas y los objetos), reduciendo así las brechas analógica y digital.



Finalmente, en el informe se afirma que de confirmarse en la Argentina la tendencia de crecimiento de la conectividad y la reducción de la brecha tecnológica, "los usuarios serán cada vez más expertos, exigentes y productivos, haciendo de estas tecnologías un bien esencial tanto para la vida económica como social, lo que fomentará la rápida adopción e inserción de las tecnologías disruptivas y la inversión de las empresas en las mismas (principalmente, pero no exclusivamente, de las telcos).



En otras palabras, la curva de aprendizaje relacionada de manera inherente a estas tecnologías se acortará con cada ciclo disruptivo, transformando no solo la demanda de estos bienes y servicios (que los incorporará casi de manera inmediata) sino su oferta (que vacilará menos en cuanto a los fondos de inversión destinados a estos bienes, al reducirse el riesgo y mejorar los márgenes de ganancia asociados a estos), generándose un círculo virtuoso que propenderá a un desarrollo exponencial de este mercado".