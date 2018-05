El día después: qué puede pasar en la city tras el "supermartes" financiero

El dólar se hundió 3,5%, el Central renovó el 100% de las Lebac y Finanzas colocó dos bonos por $73.250 millones en pesos a tasa fija. Un "supermartes" con todas las letras en la city porteña quedó atrás y ahora queda esperar por el día después. ¿Cómo reaccionará el mercado a tras otra vertiginosa jornada financiera? En diálogo con ámbito.com, tres economistas analizaron lo ocurrido este martes y anticiparon lo que podrá suceder en los próximos días.



Victoria Giarrizzo, directora de CERX, consideró que las próximas semanas "deberían ser de calma en los mercados" al punto tal que anticipó que "el dólar podría bajar algo más". Sin embargo, para la coordinadora del Movimiento por el Bienestar y Desarrollo Argentino "el Gobierno deberá ser muy cauto en las decisiones que tome" porque "no hay más margen de ensayo y error con ningún tema económico".



Al ser consultada por el día después de este "supermartes", Giarrizzo mostró su preocupación por el pequeño ahorrista porque "está con miedo y desconfianza". En ese contexto, la economista sostuvo que el inversor minorista "escuchó muchas especulaciones y quiere dolarizarse, pero no dejar el dinero en el banco".



Asimismo, Giarrizzo consideró que tras esta jornada "el Gobierno puede tener un panorama de cual resultó ser el costo de esta mini corrida sobre la economía real". En ese sentido, la economista señaló: "El ministro Dujovne reconoció que habrá menos crecimiento y más inflación, pero ese efecto puede profundizarse sino se reinstala rápidamente la confianza de la población, porque el consumo sigue cayendo, los costos de producción siguen subiendo y no hay incentivos para invertir en aumentar la capacidad de producción".



Por su parte, Amilcar Collante calificó el "supermartes" como "una batalla ganada" por el Gobierno porque "le dio tranquilidad al mercado". Para el economista de CESUR (Centro de Estudios Económicos del Sur) con lo ocurrido esta jornada "en parte se logró ponerle paños fríos al mayorista para que baje". Consultado por lo que podría suceder este miércoles, anticipó que "si bien seguirá un poco más de la distención, habrá que estar atentos en el mercado".



Para el especialista, el contexto internacional seguirá jugando un papel importante dentro del esquema cambiario interno: "Hay que seguir monitoreando lo que pasa afuera porque la tasa de EEUU se sigue moviendo y el real sigue depreciándose". De cara a lo que viene, Collante consideró que "esta renovación es patear hacia adelante un mes más" al tiempo que consideró que la efectividad de las Lebac como instrumento para controlar la inflación "pierde efectividad".



"Si se mantiene la cantidad de suscripciones en el corto plazo, para junio el vencimiento va a ser de $ 700.000 millones", sostuvo Collante. En ese contexto, señaló: "Si mirás la película de las Lebac es un instrumento que da inestabilidad a cada licitación y su stock hace más ruido que los beneficios de sacar presos y bajar la inflación".



En tanto, Aldo Abram explicó que con el resultado de la licitación de las Lebac y la baja del dólar "hay una mayor tranquilidad y estabilidad" en el mercado. Sin embargo, el director ejecutivo de Libertad y Progreso consideró que "sería un error pensar que con esto ya está todo resuelto"



"Esto nos da una oportunidad para demostrar con medidas concretas que estamos dispuestos a encarar la solución de los problemas que no pudimos resolver todo esto tiempo", añadió Abram. En relación a lo que se puede esperar en el corto plazo, el economista sostuvo: "Ahora tenemos la oportunidad de contar con el dinero del FMI y otros organismos internacionales para disminuir los costos sociales que habrá que pagar para hacer las reformas estructurales que se necesitan".