La World Rugby dejó fuera del Mundial a Rumania y España por mala inclusión de jugadores

La selección española de rugby se quedará finalmente sin poder participar del Mundial de Japón 2019 por alinear indebidamente a jugadores, según anunció la World Rugby, el ente rector de este deporte.



Un panel independiente del organismo determinó que el XV del León alineó jugadores no elegibles en la clasificación al certamen, al igual que Rumania y Bélgica, que también se quedaron afuera del torneo.



La World Rugby determinó que España había alineado "uno o más" jugadores no permitidos en ocho partidos la eliminatoria mundialista, por lo que dedujo 40 puntos al conjunto ibérico.



Mathieu Belie y Bastien Fuster, los dos jugadores en cuestión, ya habían aparecido con el equipo sub 20 francés en 2008 y 2012, respectivamente.



La World Rugby consideró que el cuadro juvenil era un "equipo representativo nacional" y entendió que quedaban ligados a Francia, pese a que España argumentó que eran convocables "en base a relaciones familiares" y que "no habían sido captados por Francia".



En esa medida, el panel decidió deducir 30 puntos a Bélgica y a Rumania, y multó a las tres federaciones, aunque condicionó la sanción económica a que no se produzca ningún nuevo "incumplimiento".



De este modo, Rusia se clasificará al Mundial en reemplazo de Rumania y Alemania ocupará el sitio de España como equipo que disputará la repesca europea ante Portugal.



La Federación española, por su parte, calificó de "extremas" las decisiones de la World Rugby, aunque afirmó que estudia una apelación de la sanción.



"La FER, que tiene 14 días para apelar, se siente muy decepcionada con esta resolución y está estudiándola a fondo con sus abogados para determinar y preparar los posibles recursos", afirmó la institución en un comunicado.



Por lo demás, el organismo convocó a una rueda de prensa mañana para "dar todas las explicaciones que sean posibles".



El fallo de la World Rugby no tiene nada que ver con la polémica arbitral que se había generado por el duelo entre España y Bélgica, que en su momento determinó la clasificación de Rumania.



Los jugadores de la selección española perdieron los papeles el 18 de marzo tras perder 18-10 en Bruselas ante Bélgica y se abalanzaron sobre el árbitro, al que insultaron en repetidas ocasiones.



España era la gran favorita y se habría clasificado al Mundial con una victoria. Sin embargo, perdió de forma inesperada con un polémico arbitraje del rumano Vlad Iordachescu.



La federación española presentó después una queja ante Rugby Europe y World Rugby, la federación internacional, alegando que la designación de Iordachescu creó un conflicto de intereses. La derrota de España clasificó a Rumania al Mundial y Rugby Europe está presidido por un rumano, Octavian Morariu.



World Rugby había anunciado a principios de abril que estaba estudiando la posible repetición del partido.



La Comisión Independiente de World Rugby decidió sancionar con una cantidad alta de puntos a Rumania (30), España (40) y Bélgica (30) y de esta manera, Rusia estará en Japón 2019. Alemania, dirigida por el uruguayo Pablo Lemoine, jugará el repechaje.



• El comunicado de World Rugby.



"La Comisión Independiente, integrada por Sir James Dingemans, Sir Peter Fraser y Lex Mpati fue convocada para examinar las siguientes cuestiones:



El resultado del partido Bélgica vs España del 18 de marzo en relación con el procedimiento y la percepción de la designación de Rugby Europe de un equipo de oficiales de partidos que no fue neutral en el contexto de la clasificación, lo que planteó cuestiones de sesgo aparente (pero no real)



Si hubo un incumplimiento o incumplimientos de la Regulación 8 de World Rugby (elegibilidad) por parte de las uniones participantes durante el Rugby Europe Championship 2017 y 2018



Con respecto al resultado del partido Bélgica vs España, después de considerar todas las evidencias incluyendo las presentaciones de World Rugby, Rugby Europe, España y Bélgica, la Comisión Independiente rechazó la solicitud efectuada por World Rugby y España de dejar de lado el resultado del partido y decidió que el partido no debe jugarse nuevamente.



Con respecto a las cuestiones relacionados con la elegibilidad de los jugadores, después de una revisión completa de las evidencias, incluyendo las declaraciones y presentaciones de World Rugby, Rugby Europe, Bélgica, Rumania, España y Rusia, la Comisión Independiente determinó lo siguiente:



Bélgica incluyó a uno o más jugadores no elegibles en siete ocasiones durante el Rugby Europe Championship 2017 y 2018 (de las cuales seis están relacionadas con la clasificación para Rugby World Cup 2019)



Rumania incluyó a uno o más jugadores no elegibles en ocho ocasiones durante el Rugby Europe Championship 2017 y 2018 (de las cuales seis están relacionadas con la clasificación para Rugby World Cup 2019)



España incluyó a uno o más jugadores no elegibles en nueve ocasiones durante el Rugby Europe Championship 2017 y 2018 (de las cuales ocho están relacionadas con la clasificación para Rugby World Cup 2019)



Con respecto a las sanciones conforme la Regulación 18, la Comisión Independiente decidió:



La deducción de cinco puntos por cada partido en el que una Unión haya incluido a un jugador no elegible (deducción de 40 puntos a España y de 30 puntos a Bélgica y Rumania). Por lo tanto, recalculando la tabla de posiciones del Rugby Europe Championship en el contexto de la clasificación para Rugby World Cup 2019, Rusia se clasificaría como Europa 1 en el Grupo A en lugar de Rumania, y Alemania reemplaza a España en la eliminatoria europea contra Portugal



La Regulación 8 de World Rugby dispone sanciones financieras obligatorias por incumplimientos de £25.000 por jugador no elegible para una unión no representada en el Consejo de World Rugby y de £100.000 para una unión representada en el Consejo. Por lo tanto, se aplicarán las siguientes sanciones financieras, suspendidas por un período de cinco años a condición de que no se produzca ningún incumplimiento durante ese período:



Bélgica: £ 125.000 GBP (£ 25.000 para una unión que no pertenezca al Consejo x cinco jugadores no elegibles)



España: £ 50.000 GBP (£ 25.000 para una unión que no pertenezca al Consejo x dos jugadores no elegibles)



Rumania: £ 100.000 GBP (£ 100.000 para una unión del Consejo x un jugador)



La Comisión Independiente determinó que, aunque Rugby Europe y las uniones participantes cometieron errores, no actuaron de mala fe. La Comisión también recomendó que World Rugby remarque la importancia e inviolabilidad de la Regulación 8 y efectúe cualquier otro paso que evite la repetición de estas circunstancias. Esto se hace porque es el deseo que evitar los riesgos de que la clasificación sea decidida fuera del campo de juego.



Todas las partes tienen derecho a apelar dentro de los 14 días de recibida la decisión completa por escrito".