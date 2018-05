Repudio mundial contra Israel tras la muerte de una beba y siete niños durante la represión en Gaza

Leila Al Ghandur, una beba de ocho meses, es la víctima más joven entre los 62 palestinos asesinados ayer y hoy por el Ejército israelí en la represión de dos jornadas de protestas contra la ocupación militar, el bloqueo de la Franja de Gaza y la apertura de la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Junto a ella, otros siete menores de 18 años murieron en las protestas.



La imagen de la madre de Leila abrazándola en la morgue de un hospital en Gaza circuló hoy por las redes sociales y los diarios internacionales, y conmocionó al mundo entero.



La pequeña, de tan sólo ocho meses, murió ayer tras inhalar gases lacrimógenos en medio de la represión israelí, la más mortífera en Gaza desde la ofensiva del Ejército israelí contra la franja en 2014.



Su madre, Mariam, de 17 años, explicó que debía ir al dentista y, por eso, dejó a Leila en su casa al cuidado de sus hermanos.



Horas después, la cadena de noticias qatarí Al Jazeera mostró a uno de los tíos de Leila, Ammar, de 11 años llorando sin reparo en el fondo de una habitación en el hospital de Al-Shifa en Gaza, mientras observaba el cadáver de la pequeña.



El joven pensaba que su hermana Mariam estaba en la frontera con su madre y otros familiares. "Así que me la llevé en el auto", explicó Ammar, quien se siente culpable de la muerte de su sobrina.



"Apenas podía respirar", dijo el joven de 11 años quien recordó que la bebé "aspiró mucho humo pero lloraba", según contó a Al Jazeera.



"Y de repente se calló. Pensaba que dormía", explicó Ammar.



La abuela de Leila relató, por su parte, que el joven y la bebé solo permanecieron allí unos minutos, antes de que los soldados israelíes empezaran a lanzar gases lacrimógenos hacia ellos.



Al salir del auto, la familia notó que Leila ya no tenía signos vitales.



"Fui hacia el hospital y entonces me dijeron que llevaba una hora muerta", indicó la abuela de Leila.



Leila es la víctima fatal más joven de las manifestaciones del lunes, que coincidieron con la víspera del 70 aniversario de hoy de la Nakba, o Catástrofe, el día en que los palestinos recuerdan el éxodo masivo de sus padres, abuelos y bisabuelos de lo que hoy es Israel, perseguidos por las milicias que ayudaron a fundar el flamante Estado hebreo.



Según la Red Palestina para el Diálogo, Laila y la familia al-Ghandour son residentes del distrito de al-Shati, también conocido como Beach Camp, en el oeste de Gaza.



Junto a Leila, otros siete menores de 18 años murieron en las protestas de ayer. Además, la organización Save the Children denunció hoy que al menos 150 niños palestinos recibieron disparos de balas en medio de la represión israelí, según la agencia de noticias DPA.



Save the Children calculó que, desde el comienzo de las protestas, el 30 de marzo pasado, 14 niños fallecieron por la represión israelí y advirtió que los hospitales en la Franja de Gaza se encuentran desbordados y que los heridos deben ser atendidos en los pasillos.