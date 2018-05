Para Ecolatina, se evidenció el freno del proceso de desinflación

El informe elaborado por la consultora Ecolatina, muestra que, según el INDEC, el Nivel General de precios avanzó 2,7% a nivel nacional durante abril.



Por otro lado, en términos interanuales (i.a.), la inflación se aceleró levemente el mes pasado trepando a 25,6%.



De este modo, constituyó el mayor registro desde la publicación del IPC Nacional (diciembre 2016).



Por su parte, el IPC Core, que excluye precios Regulados y estacionales, creció 2,1% en abril y se mantuvo en 22,4% i.a.. "Esta diferencia fue resultado del aumento de los precios Regulados (+5,3%), explicado por el incremento de la tarifa del gas y del boleto del transporte, que no sólo tuvo lugar en el Gran Buenos Aires, sino que alcanzó a la totalidad del país", afirma.



Como resultado, los precios Regulados acumularon una suba de 15% en el primer cuatrimestre del año.



Con este dato, Ecolatina verifica que "tanto el Nivel General como el IPC Núcleo crecieron por encima del 2% por tercer mes consecutivo, y acumularon en el año un alza de 9,5% y 8,5%, respectivamente". "Esta aceleración es más clara al observar el IPC Núcleo, ya que las nuevas correcciones tarifarias y el movimiento del tipo de cambio del primer trimestre impulsaron esta dinámica", señala.



Los datos analizados muestran que "el alza de precios acumulada en los primeros cuatro meses del año supera en 0,5 puntos porcentuales (p.p.) a la registrada en igual período del 2017 (9,0%). Este hecho se acentúa al observar el IPC Núcleo, que se ubica 1,1 p.p. por encima del registro acumulado a lo largo del primer cuatrimestre de 2017 (7,4%)".



Por este motivo, el informe de Ecolatina destaca que "dado que la política monetaria del Banco Central tiene una mayor incidencia sobre estos precios, su aceleración es la más preocupante". "De este modo se evidencia que el proceso de desinflación ya estaba en pausa, aún antes de la reciente suba del dólar", concluye.



A sui vez, aclara "que estos resultados no están influenciados por el potencial impacto en los precios de la trayectoria del dólar de las últimas semanas, ya que la mayoría de los precios fueron relevados antes del inicio de la corrida cambiaria (el dólar de referencia cerró abril en $ 20,8)".



Además, destaca "que el efecto final de la suba del dólar en la inflación se registrará recién una vez que el tipo de cambio se estabilice en torno de un valor que sirva de referencia a los fijadores de precios; de modo que las recientes tensiones del mercado cambiario tendrán un impacto en los próximos meses".



Por último, la publicación muestra que "producto de la dinámica del dólar de las primeras dos semanas de mayo estimamos que no sólo no se cumplirá la meta de inflación este año, sino que probablemente tampoco se alcance un descenso en la inflación anual".



Concretamente, la consultora Ecolatina cree "que la suba de precios se ubicará en 2018, de mínima, en la zona de 25% de modo que, en el mejor escenario, igualará al resultado del año pasado (24,8%)".