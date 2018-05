Carrió se mostró esperanzada: "Hoy los mercados cerraron maravillosamente"

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, encabezaban este martes la inauguración del ciclo lectivo 2018 del Instituto Hannah Arendt, con una defensa de la gestión de Cambiemos.



La diputada de la CC-ARI reconoció que sabe "los momentos que se están viviendo en estos días", pero se mostró esperanzada: "Dios sabe por qué hace las cosas y en qué tiempo, porque hoy cerraron los mercados maravillosamente", resaltó.



"Creo que la última crisis nos fortaleció, porque muchos jugaban a que yo rompiera (con la alianza gobernante), pero me hago la loca para pasarla bien. Yo fui un error en el sistema", sostuvo la legisladora nacional.



Carrió explicó que eligió realizarle una entrevista a Vidal en la inauguración del ciclo lectivo "no sólo porque la admire", sino porque la "quiere" y siente "que es un fruto importante del árbol de la Argentina".



La mandataria provincial aseguró que "cuando uno hace algo creyendo que hace lo mejor, a lo largo eso llega, sobretodo cuando se hace con honestidad".



Además, resaltó que sabe que "está de paso en el poder" y dijo que para el futuro espera "poder seguir caminando por la calle".



"Uno está de paso en el poder. Yo lo único que quiero, no es ser recordada o aparecer en los libros de Historia, yo quiero que cuando termine mi mandato pueda seguir caminando por la calle", señaló Vidal, al ser entrevistada por la legisladora de la CC-ARI, anfitriona en el Instituto.



Ante una pregunta de Carrió sobre si era solitario "hacer las cosas bien", la mandataria provincial respondió: "A veces hay soledad, porque la última decisión la tiene que tomar uno y eso pesa. Pero es muy reparador cuando me dicen ´No aflojes, mirá que entendemos y sabemos que es difícil´".