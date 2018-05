Moody's advirtió sobre el impacto de la inflación en los créditos UVA

En el marco de una nueva jornada de bruscos movimientos del dólar, el INDEC dio a conocer la inflación de abril, que registró un aumento de 2,7% y 9,6% para el primer cuatrimestre, quedando a sólo 5,4 puntos de la meta anual de 15% que estimó el Gobierno en diciembre de 2017, y que aún sostiene.



Horas antes de que trascendieran las cifras, cerca de 200 inversores (en su mayoría locales) se dieron cita en el Hotel Four Seasons, donde funcionarios de Gobierno intentaron llevar tranquilidad respecto a dos temas en la mira a raíz de la volatilidad cambiaria de las últimas semanas: licitaciones por PPP y créditos UVA.



Del encuentro participó además la calificadora de riesgos Moody`s, cuyos analistas evaluaron las inquietudes de inversores y manifestaron su preocupación respecto al segundo punto. Y es que para la agencia, el futuro de estos créditos hipotecarios va a depender "de cómo evolucionen la inflación y los salarios".



En un mano a mano con la prensa del que participó ámbito.com, las analistas de la calificadora Karen Ramallo, Daniela Cuan, Erica Krummel Vries, y Valeria Azconegui, consideraron que un desfasaje entre inflación y salarios preocupa al mercado hipotecario más que el alza del dólar en sí misma.



Respecto a las licitaciones por PPP, en Moody´s se mostraron prudentes de cara a que este jueves se conocerán las ofertas económicas, "recién cuando tengamos estos números vamos a poder elaborar un análisis más preciso", argumentaron, sin embargo, en lo que hace a los créditos ajustados por UVA, aseguraron que "la fortaleza del producto va a depender de dos variables: inflación y salario".



En este marco, vale remarcar que la calificadora, que había comenzado el año con una estimación de inflación consonante con la oficial (15%), elevó luego la cifra a 20%, y desde hace dos semanas, fijó un nuevo número: 22%.



Mientras algunas paritarias comenzaron a cerrarse en torno a la meta del Gobierno, en Moody`s consideraron que, "si bien los salarios tienden a ajustarse en su mayoría una o dos veces al año, puede haber un desfasaje o mini estrés".



"Estamos observando un incremento en la incertidumbre respecto a cómo va a impactar esto en los créditos eventualmente" dijo Ramallo, Senior VP de Moody`s.



"Tenemos que tomar en cuenta todas las variables de los créditos tradicionales -cuotas comparadas con ingresas, monto de crédito comparado con monto de vivienda-, pero este tipo de créditos introduce un mayor nivel de incumplimiento, porque existe la posibilidad de que el saldo del crédito en pesos aumente incluso hasta un valor mayor al de la vivienda", explicó Ramallo.



Sobre este punto, las analistas pusieron como ejemplo el caso mexicano, donde los beneficiarios podían seguir afrontando los pagos, pero dejaron de hacerlo debido a que terminaban desembolsando más que el valor de la vivienda en sí mismo. "Con una hipoteca en UVA no sabes cuánto vas a pagar en dólares durante la vida del crédito, existe esa incertidumbre de no poder hacer ese cálculo por adelantado", señalaron.



"Es un desafío para nuestro mercado evaluar la posibilidad de que las propiedades estén en UVA`s", añadió Krummel Vries.



Respecto a la posibilidad de que los bancos sigan el ejemplo del Hipotecario en la securitización de sus carteras, consideraron que "hay grandes posibilidades". "Sería la mejor opción en este escenario", consideraron en Moody`s, argumentando que se trata de un mercado a largo plazo y con necesidad de fondeo a 20 o 30 años.



Sin embargo, la misma calificadora estima una merma en la adjudicación de los créditos para lo que resta del año, lo que va a impactar de lleno en un parate en la securitización que podría dejar solo al Banco Hipotecario. Aun así, reconoce que "sigue siendo una opción para quienes comparan lo que pagan de cuota con el abono de un alquiler".