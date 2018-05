Calleri, al mando del tenis argentino: las primeras decisiones y nuevas urgencias

Pasaron casi dos semanas desde que Agustín Calleri ganó las elecciones en la Asociación Argentina de Tenis. Desde entonces, debió atravesar varias turbulencias, pero finalmente asumió formalmente el cargo y ya despejó las primeras dudas en cuanto a nombres y apellidos que conforman la nueva dirigencia.



La principal incertidumbre de propios y extraños pasaba por el nombre del capitán de Copa Davis, que será Daniel Orsanic el encargado de conducir a la Argentina ante Colombia, por el repechaje para regresar al Grupo Mundial, del 14 al 16 de septiembre. "Daniel está confirmado, siempre lo dijimos en la campaña. No así en Desarrollo. Él durante la campaña se la jugó por una dirigencia que lo venía apoyando, pero yo entiendo el juego político", explicó Calleri, quien aclaró que la continuidad del exdoblista dependerá de él mismo ya que ellos lo quieren en el cargo.



El match ante los colombianos será en San Juan. La dirigencia saliente debía confirmarlo el 30 de abril, pero con el inminente proceso eleccionario, decidió pedir una prórroga para que la nueva conducción elija libremente. Fuentes de la Federación de la provincia cuyana habían confirmado este martes por la mañana a ámbito.com tanto la ciudad como el Estadio Aldo Cantoni. Sólo restan reuniones entre dirigentes y el gobierno local para cerrar el acuerdo.



"Estuve como espectador ante Chile y la organización del gobierno de San Juan fue impecable, tanto el estadio como los alrededores. Hablé con los jugadores y me dijeron que estaban conformes. Lo teníamos casi confirmado. La superficie dependerá de lo que elijan el capitán y el equipo", argumentó Calleri.



¿Y a partir de ahora? El primer requisito para el nombramiento de cargos era la asunción formal del exnúmero 16 del mundo. Fue cerca de las 18, en el bar del club Darling de San Telmo. Según dijo el propio presidente, buscaron salir de lo tradicional y fueron a una de las entidades más importantes que le dieron su apoyo. Más de un centenar de invitados pareció exceder la capacidad del lugar.



El exgobernador de Córdoba Juan Manuel De La Sota (impulsor político de Calleri), Héctor Romani (dirigente que fue la cara visible de la grieta con Juan Martín Del Potro), el propio Orsanic y varios personajes relacionados al mundo del tenis se acercaron a ver la jura, que incluyó la designación de Martín Vassallo Argüello como Director Deportivo. El siguiente será el exjugador Franco Squillari al mando de Desarrollo, y luego las otras funcionas derivadas de esta área y otras que aún quedan por cubrir.



"Squillari va a trabajar en conjunto con Guillermo Coria (secretario del interior), más el que se quiera sumar. Es un jugador de mucha experiencia y viene trabajando hace muchos años con el tenis. Va a tener un período de transición con Daniel", resumió Calleri.



Para que los vientos de cambios empiecen a soplar con ganas, primero hay que sortear la tormenta. Toda transición conlleva problemas, a veces de relaciones personales, otras de corte político o económico. Éstos parecen ser los que aquejan hoy a la AAT.



Desde 2015 que la entidad madre del tenis nacional intenta cobrar un dinero del Estado nacional por una serie de Copa Davis realizada en Tecnópolis. El paso del kirchnerismo al macrismo no favoreció al reclamo. A esto sumó un embargo por un juicio perdido por un catering por una de esas series por $3.5 millones, y "una intimación de pago de unex empleado del área de prensa", cuyo valor sólo se conoció por trascendidos.



El próximo paso de Calleri y equipo: indagar cada rincón, en primera instancia por la falta de certificados. "Empiezan a aparecer irregularidad y que no están documentadas. Todos los días nos llegan cosas nuevas, así que ahora vamos a hacer una auditoría externa bien profunda", planificó el flamante presidente.



Si bien la actual conducción se encargó de machacar en la idea de aumentar la masa de chicos que juegan al tenis para tener una base más sólida, la necesidad económica parece tan firme como la otra. La comercialización del deporte blanco en la Argentina ahora cobra una importancia como desde hacía mucho tiempo no ocurría.



"Charlamos con Play Patagonia, hablamos de lo que pensamos y tratamos de coordinar trabajo. Ellos son deportistas igual que nosotros y creo que va a ser muy fácil entendernos", comentó Calleri.



En efecto, dicha empresa pertenece al exPuma Rodrigo Roncero, y tomó la posta de Havas, compañía que en la Argentina estuvo ligada a José Acasuso, vocal de la nueva dirigencia. Para Mariano Zabaleta, vicepresidente primero, hay cosas por definir, pero la duración del contrato es algo que, en principio, habría que rever.



"Tienen muy buena predisposición, pero el contrato es muy largo, es por siete años. Tuvimos una reunión muy buena con Roncero y la idea es seguir trabajando en conjunto. Consiguieron cosas muy buenas para la Asociación y hay mucho potencial para conseguir dinero y cosas para los chicos", sopesó Zabaleta, quien además adelantó que hay una posibilidad de ingresar dinero de una empresa de Qatar, más otras privadas locales.



Calleri es un extenista fuertemente enlazado con la política. Primero fue titular de la Agencia Córdoba Deportes, y luego representó a su provincia como diputado en el Congreso nacional, ambos representando al delasotismo. No sorprendió su reunión de la semana pasada en Casa Rosada con figuras del Ejecutivo nacional, como Fernando Marín (subsecretario de Deportes) y Fernando De Andreis (secretario general de la presidencia), a la cual asistió brevemente el presidente Mauricio Macri.



"Con Carlos Mac Allister (secretario de deportes de la nación) nos juntamos más temprano junto con Coria y le planteamos la situación de cómo encontramos la asociación. Ahora debemos trabajar en conjunto en los futuros programas y en colaboración con todas las secretarías y aumentar la base porque hoy la pirámide está al revés", contó el presidente.



Más adelante será momento de un viejo anhelo del tenis nacional: el centro nacional de alto rendimiento, que la saliente dirigencia había adelantado que se construirá en Parque Sarmiento. Además, Calleri planea mudar las oficinas de Maipú y Corrientes hacía allí. Pero antes, el otrora jugador deberá salir a otro tipo de cancha, de saco y corbata y remontar una situación un poco compleja, por lo económico, lo social, las falencias en el área femenina y la necesidad de atraer más chicos. El tiempo ya corre.