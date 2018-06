Desde julio los peajes metropolitanos no podrán pagarse con tarjeta SUBE

Desde el próximo 1º de julio los conductores que circulen por las autopistas del área metropolitana ya no podrán abonar los peajes con tarjeta SUBE, informó el Ministerio de Transporte de la Nación.



Desde la cartera explicaron que se tomó la decisión para "dar exclusividad a la SUBE en el pago de viajes de transporte público", y que los medios habilitados para abonar en las casetas de peaje serán dinero en efectivo y TelePASE, que permite pasar sin detenerse. Ese último sistema puede recargarse con débito automático de la tarjeta de crédito o a través de una carga prepaga, que se realiza con la billetera móvil "pim" desde el celular y sin tarjeta.



"Para activar la billetera pim hay que llamar al *456# desde cualquier celular, comunicación que no consume crédito ni Internet. A través de esa activación se cargan fondos con Pago Fácil, Rapipago, Cobro Express, cajeros automáticos, homebanking o PagoMisCuentas", detallaron desde la cartera de Transporte.



En una primera etapa, la nueva modalidad de pago se podrá utilizar en los Accesos Oeste y Norte y en las autopistas 25 de Mayo, Illia, Perito Moreno, Dellepiane y Buenos Aires-La Plata. También en el Camino del Buen Ayre y en las Rutas del Atlántico.



Al pasar por los peajes, el importe se descontará automáticamente de la billetera móvil y el usuario recibirá un mensaje de texto en su celular con el registro de la pasada. "Si no cuenta con suficiente dinero en su pim, se activarán dos pasadas en emergencia que se descontarán de su próxima recarga", completó Transporte.