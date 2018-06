Fiore respaldó a Michetti: "Los presidentes de bloque no representan la postura de todos los senadores"

La senadora nacional por Salta, Cristina Fiore, respaldó la decisión de la vicepresidenta Gabriela Michetti de girar el proyecto de aborto legal a cuatro comisiones y criticó a quienes quieren darle en la Cámara alta un trámite "exprés". Pidió que las comisiones analicen la constitucionalidad de la norma.



"Es equivocado y soberbio pensar que los presidentes de bloque en el Senado representamos la voluntad de cada uno de los miembros al momento de discutir un tema tan dividido y transversal", sostuvo la legisladora salteña al ser consultada sobre la decisión de alguno de sus pares de querer discutir la iniciativa lo antes posible.



"Debemos ser responsables y poder escuchar las opiniones a favor y en contra de los expertos en particular y de la sociedad en general, ya que los senadores no participamos de la discusión en Diputados", insistió Fiore, para luego criticar con dureza a parte de la oposición al sostener que "hay todavía un sector del peronismo que pretende arrogarse la representatividad de todo un país sin considerar las distintas realidades que existen en cada una de las provincias". "Debemos abandonar las miradas centralistas", agregó.



Sobre el giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Salud, Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales, sostuvo: "Es absurdo pensar que esto intenta dilatar la discusión, al contrario, son comisiones claves para abordar seriamente el proyecto que despenaliza el aborto".



"La comisión de Asuntos constitucionales, por ejemplo, deberá analizar si esta iniciativa está o no de acuerdo a la ley fundamental del país, muchos creemos que no y la discusión debe darse. O por ejemplo como abordaran este tema las provincias presupuestariamente de llegar a aprobarse", finalizó Fiore.