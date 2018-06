En Provincia, el 15% de los alumnos de secundarias públicas repite de año

La tasa de repitencia en las escuelas secundarias bonaerenses de gestión privada llegó al 4% y el abandono al 3% en 2017, mientras en las escuelas públicas esas cifras ascendieron al 15% y al 5%, respectivamente, de acuerdo con el anuario sobre el estado de la educación en la provincia.



La Dirección General de Cultura y Educación presentó este viernes la primera edición de su informe anual "El Estado de la Escuela en la provincia de Buenos Aires", que revela los principales datos e indicadores del sistema educativo bonaerense.



De acuerdo con el trabajo, en las primarias de la provincia la tasa de promoción llegó en 2017 al 95,8% y en las secundarias al 82,3%; la repitencia en el primario fue del 3,5% y en el secundario del 11,3%; el abandono fue casi nulo en colegios primarios (0,5%) mientras que en el secundario trepó al 4,4%; y la tasa de sobreedad fue del 43% en secundarios estatales y de 11,6% en privadas.



El documento, que no tiene antecedentes en la provincia en cuanto a presentación de cifras oficiales, relevó información en distintas variables que dan cuenta de mediciones y resultados de aprendizaje de los alumnos.



Durante la presentación, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, sostuvo: "Muchas de las cifras son preocupantes por ejemplo en lo que respecta al abandono escolar y la repitencia, pero esta información nos está permitiendo trabajar sobre esto para poder darle una solución".



El informe determinó también que el sistema educativo de la provincia se compone por 20.917 establecimientos educativos a los que concurren 4.772.935 alumnos.



El acto de lanzamiento se desarrolló en el Teatro Argentino de La Plata. En la foto: el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, el vicegobernador Daniel Salvador y director General de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny.



Para llegar a establecer el rendimiento de los alumnos, el informe de la Dirección tomó los resultados de las evaluaciones Aprender 2017 que arrojaron que, en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales del nivel primario, la mayor proporción de estudiantes registró un desempeño satisfactorio o avanzado (65% en Ciencias Sociales y 68% en Naturales).



En este mismo operativo, en el secundario el desempeño fue similar en Lengua (65% de los estudiantes obtuvo resultados satisfactorios o avanzados) pero en Matemática sólo el 31% alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado.



Los resultados de aprendizaje muestran que para ambos niveles educativos y en las áreas evaluadas, el sector de gestión privada registró mejores desempeños comparado con el sector de gestión estatal.



No obstante, en el área de matemática los resultados son bajos tanto para los chicos que asisten a colegios públicos como privados.



"Contar con estos datos es fundamental para poder tomar decisiones de políticas educativas y enfocar las iniciativas en los lugares que tienen más desafíos", aseguró Sánchez Zinny en la presentación.



En tanto, Finocchiaro dijo que "lo más preocupante de las cifras es no conocerlas. Saber la verdad siempre nos interpela. La verdad, si trabajamos entre todos nosotros para afrontarla, sí tiene remedio".