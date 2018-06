Aborto legal: el FpV solicitó a Michetti que deje sin efecto el giro a cuatro comisiones

El jefe del bloque del Frente para la Victoria en Senado, Marcelo Fuentes, solicito, este viernes a la presidenta de la Cámara alta, Gabriela Michetti, que deje sin efecto el giro del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a cuatro comisiones con el objetivo de agilizar el debate. Además, pidió que la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que dirige Pedro Guastavino sea cabecera del debate.



La decisión de la vicepresidenta de firmar el giro de la iniciativa, con media sanción en Diputados a cuatro comisiones, generó en el día de ayer el rechazo de los senadores a favor de la iniciativa. En su justificación, Fuentes la calificó de "una evidente maniobra dilatoria que pretende demorar el tratamiento del tema".



"No es posible descartar que se pretenda en suma, obstaculizar la firma de un dictamen de consenso para que el tema sea tratado en definitiva en el recinto y se transforme en ley", sostuvo sobre las comisiones elegidas y su composición, entre las que se encuentran la de Presupuesto y Hacienda, presidida por Esteban Bullrich, un férreo opositor a la ley.



El FpV consideró que el paso del proyecto por la comisión de Asuntos Constitucionales que preside Dalmacio Mera "se observa inconducente" ya que no existe cuestión constitucional en juego. Además, sostiene que la Corte Suprema de Justicia ya se ha expedido en relación al caso F.A.L y ha sostenido que "el aborto legal no contraviene las obligaciones internacionales del país en materia de Derechos Humanos".



En tanto, con respecto al giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al que también consideran innecesario e inconducente, apelan para justificarlo a las palabras del ministro de salud de la Nación Adolfo Rubinsten durante su visita a la Cámara de Diputados: "El sistema de Salud está preparado y en condiciones de responder en caso de aprobación. (...) Los costos de la práctica del aborto se dan con las complicaciones, pero con el aborto seguro esos costos bajan dramáticamente".



Desde el Frente para la Victoria, insistieron entonces que las dos comisiones en las que debería tratarse el proyecto son las de Salud, a cargo de Mario Fiad, cabecera designada por Michetti y Justicia y Asuntos Penales, que dirige Pedro Guastavino.



En este sentido consideraron que como el Título I del proyecto tiene que ver con las modificaciones al Código Penal que habilitarán la despenalización del aborto, desde el FpV creen conveniente que la comisión de Justicia y asuntos Penales sea la que encabece el debate.