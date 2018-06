Michetti se reunió con actrices a favor del aborto y estimó que en un mes y medio se podría votar

La vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó este viernes que "no habrá dilaciones" en el tratamiento del proyecto de ley sobre el aborto en el Senado y estimó que "en un mes y medio" estaría en condiciones de votarse en el recinto la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de junio último.



"No hay ninguna dilación porque las cuatro comisiones a las que giré el proyecto van a trabajar juntas y es la misma cantidad de comisiones que las que intervinieron en Diputados", dijo la presidenta del Senado en respuesta a los reproches que le dirigió el peronismo por su decisión de enviar el proyecto a cuatro comisiones en lugar de a dos.



En una reunión que mantuvo en forma privada en la quinta presidencial de Olivos con una de las representantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la actriz Dolores Fonzi, Michetti estimó que en "un mes y medio" la iniciativa estaría en condiciones de llegar al recinto, informaron a Télam fuentes del Senado.



"La única diferencia es que en Diputados el debate llevó seis meses (sic) y acá, donde las cuatro comisiones van a trabajar juntas en plenario, más o menos se calcula que en un mes y medio va estar saliendo" a tratarse en recinto, respondió la vicepresidenta ante la inquietud de Fonzi respecto a posibles demoras en el desarrollo del debate.



La vicepresidenta le explicó a la actriz que "se está cumpliendo perfectamente con la ley" y que no habrá "dilación" durante el encuentro, al término del cual Fonzi agradeció la reunión y la "apertura en que se cumpla la voluntad de la mayoría", según escribió en su cuenta de Twitter.



"Salimos de una reunión privada con @gabimichetti donde quedó clara nuestra preocupación por legalizar y no despenalizar, y por la dilación que las cuatro comisiones pudiesen provocar. Gracias por recibirnos y por mostrar apertura en que se cumpla la voluntad de la mayoría", sostuvo Fonzi en su cuenta de Twitter, acompañando el mensaje con la etiqueta "#SenadoresQueSeaLey".



Este jueves, tras la decisión de Michetti de enviar el proyecto aprobado en Diputados a cuatro comisiones, Fonzi había lanzado críticas a través de la misma red social: "Un poco de respeto por el trabajo de tantas de hace tanto tiempo @gabimichetti".



"No permitamos que desmembren lo que logró el millón de mujeres en las calles", reclamó la actriz.