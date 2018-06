Bullrich criticó el paro y pidió trabajar "sin hipocresías" para derrotar a la pobreza

El paro nacional del próximo lunes fue este sábado el tema principal fuera de agenda de la Semana Social de la Iglesia. Uno de sus principales oradores fue el senador por Cambiemos Esteban Bullrich, quien pidió que tras la medida de fuerza los sectores vuelvan a trabajar "sin hipocresía y demagogia".



Antes de que comenzara el panel, Bullrich reclamó durante un contacto que mantuvo con la prensa en el Hotel 13 de Julio, donde se desarrolla hasta este domingo este encuentro, que todos los sectores trabajen luego del paro "sin hipocresías y demagogias" para derrotar la pobreza con "hechos concretos".



"Espero que más allá de las expresiones del paro, el martes volvamos a sentarnos en una mesa, sin hipocresías, sin demagogias, sin palabras vacías, sabiendo que todos tenemos que poner algo para que esa preocupación que es derrotar la pobreza se logre", dijo a Télam el legislador del bloque oficialista.



"No le puedo escapar a la polémica de las últimas 48 horas y no lo voy a hacer", dijo Bullrich y cuestionó la actitud de quienes piensan: "Nos ponemos la camiseta de nuestro partido, organización o gremio y nos olvidamos del proyecto común, y nos olvidamos de la necesidad de construir una Argentina".



En esa línea, destacó que "la pobreza Argentina es la falta de puentes de encuentros, puentes que están arriba de la grieta, que nos unan a través de objetivos comunes".



"Ni el presidente Macri, ni los ministros, ni la gobernadora: nadie quiere agitar, nadie está acá para agitar. No nos interesa", finalizó.