Para el Gobierno, el paro "es político" y una "pelea de dirigentes"

En las primeras horas del paro nacional que lleva a cabo la CGT, el Gobierno salió a cuestionar la medida de fuerza al sostener que se trata de un hecho "político" y que responde más a "una pelea de dirigentes y no de la gente".



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó en declaraciones televisivas que lo de la CGT "es un paro simplemente político. No hay una consigna detrás".



"El paro se da en un contexto de baja conflictividad que hemos tenido en estos dos años y medio, en los que pudimos tener un excelente diálogo", aseguró el funcionario. Y agregó: "Se han resuelto las paritarias, se han modificado normativas y se han logrado acuerdos de productividad".



Por su parte, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, habló en Radio Mitre y adjudicó la medida de fuerza a quienes "quieren volver al pasado" y aseguró que se trata de "una pelea de dirigentes y no de la gente".



Además, consideró que la huelga se siente con fuerza en la Ciudad por la falta de transporte, pero que "en el resto del país, la actividad es normal en algunos sectores".



"El paro claramente diferencia a aquellos que quieren una Argentina que avance, que se desarrolle, de los que quieren volver al pasado. Hoy son más los argentinos que tienen claro que el camino de salir adelante es a través del trabajo, de realizarse", resaltó el ministro.