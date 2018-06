Moyano ya le marca la cancha a la CGT y dice que no hay posibilidad de diálogo con el Gobierno

El líder del sindicato de camioneros Hugo Moyano redobló las críticas contra el Gobierno y cargó también contra la cúpula de la CGT, en medio del paro nacional de 24 horas que lleva adelante la central obrera, al sostener que no hay posibilidad de diálogo entre las partes y advertir sobre la situación económica.



"El paro es contundente, hay una realidad que no se puede ocultar", expresó Moyano en diálogo con Radio 10. "No se puede esperar mucho de este Gobierno; ellos nos han llevado a esta situación extrema, de hambre, y ellos mismos nos dicen descaradamente que está todo mejor y eso le da más bronca a la gente", agregó.



Además, disparó: "A este Gobierno le es muy difícil que puedan traer soluciones, son un instrumento del poder, porque se han entregado al FMI. No es un co-gobierno, es un gobierno del Fondo".



Para el camionero esos temas son "preocupantes porque se trata de la salud de los niños, de los ancianos, de la gente que no tiene trabajo, atenta contra la vida de la gente, y en esto el Gobierno se hace el distraído porque sus funcionarios nunca pasaron necesidades".



Asimismo, apuntó contra los máximos responsables de la central sindical: "Esperemos a ver qué hace la CGT; ellos hablan de diálogo, pero ¿para qué? ¿para llegar a la situación en la que estamos hoy? Es una tomada de pelo; espero que la CGT no caiga nuevamente en esa situación, sino todos los esfuerzos y sacrificios que se hacen para una medida importante no van a servir para nada".



Anoche, en la víspera, Moyano dijo que el paro general "no afecta a la democracia".



Durante su participación en el programa de televisión Debo Decir, Moyano dijo que no quiere que se vaya Macri sino que haga cosas "que no causen dolor" y "escuche a la gente".



"La gente no pasaba antes las necesidades que pasa ahora. Con Cristina (Kirchner) comía todo el mundo y ahora hay gente que no come" agregó el dirigente camionero y presidente el Club Atlético Independiente.



Consultado por el periodista Luis Novaresio sobre su postura durante los gobiernos de Carlos Menem y Cristina Kirchner, Moyano dijo que con el primero "tuvimos que salir a la calle porque la situación era insostenible", mientras que "con Cristina hubo un desencuentro".



Moyano, cuyo sindicato acordó la semana pasada un incremento salarial de 25%, sostuvo que no sabe "si Cristina robó, que lo decida la justicia (...) a todos los presidentes que le dan de comer a la gente los tildan, como a Lula, y a los dirigentes sindicales nos denuncian".



Respecto a su situación económica, Moyano expresó que no sabe cuánta plata tiene y habría que consultarle a su esposa, "que lleva las cuentas".



Sobre las descalificaciones hacia su persona y los sindicalistas en general, Moyano preguntó: "¿Si yo fuera tan malo como dicen podría juntar 500.000 personas en un acto o ganar las elecciones en Independiente con más del 90 por ciento de los votos?".