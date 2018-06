El sindicalismo habla de un paro "contundente" y advierte: "Si no hay diálogo, aumentará la conflictividad"

"Monumental". "Contundente". "Total". El sindicalismo no ahorró calificativos para hablar de la adhesión al paro de este lunes, convocado por la CGT, que se siente con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país.



La medida de fuerza paraliza gran parte del país, ya que se sumaron a la protesta todos los sindicatos del transporte y no hay colectivos, subtes, trenes, taxis ni aviones. Según estimaciones del Gobierno, la huelga genera al país una pérdida de más de $ 28.824 millones.



En conferencia de prensa, el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, dijo que el de hoy "es un paro monumental". "Acá la gente paró contra este modelo económico que nos lleva al abismo", dijo el estatal y luego lanzó advertencias al Gobierno: "Si no escuchan lo van a pagar en las urnas. Si no convocan a un diálogo social, sin exclusiones, va a seguir habiendo conflictividad".



Al lado de Micheli estaban dirigentes como Hugo Yasky, líder de la CTA de los Trabajadores, y el titular de SUTEBA, Roberto Baradel. "Es una medida masiva, contundente, ejemplar", dijo a su turno el referente de los docentes bonaerenses.



"El paro fue contundente. No hubo un solo guardapolvo blanco en las calles, ni en las escuelas públicas de gestión estatal", sostuvo por su parte el Secretario General de la Unión Docentes Argentinos y Secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero.



En tanto que el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, dijo que la huelga convocada por la CGT que se realiza "está siendo un paro contundente" y consideró que "ojalá que el Gobierno entienda el malestar que generan sus políticas".



En declaraciones a FM La Patriada, Palazzo consideró que "hay que enfrentar a este Gobierno hasta que cambie sus políticas" porque, "le guste o no al Gobierno, van a tener que solucionar nuestros problemas".



"Cuando el mercado opina sale el Gobierno corriendo, espero que ahora corra con este paro", siguió el gremialista, cuyo sindicato adhirió a la medida. "Si no toman nota de este paro, la conflictividad social aumentará", advirtió por último el titular de los bancarios, quien además consideró que "este ha sido un gobierno pésimo".



En el transporte, el referente de los ferroviarios del Sarmiento, Rubén "Pollo" Sobrero, aseguró que el paro en el sector de los trenes supera el 90%. En tanto que se siente también con fuerza la adhesión de los colectiveros en las principales ciudades del país.