Aborto legal: el titular de la comisión de Salud del Senado se pronunció "a favor de las dos vidas"

El senador nacional Mario Fiad, titular de la comisión de Salud, que será la cabecera de las cuatro comisiones que tendrán a su cargo el debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se pronunció en contra del aborto legal en un comunicado que subió este martes a su página web.



"Yo me pronuncio a favor de las dos vidas", sostuvo el legislador radical, proveniente de la provincia de Jujuy.



"No estoy de acuerdo con el proyecto aprobado por Diputados", expresó y argumentó que el mismo "es cuestionable desde su constitucionalidad, lo que implica un retroceso en el respeto por el derecho a la vida, derecho éste primero, fundamental y condición indispensable para el ejercicio de otros derechos".



"En el texto propuesto, no se tienen en cuenta las causas del problema ni las implicancias de la sanción de una ley en estos términos. No hay un abordaje integral y preventivo de la cuestión que le garantice a la mujer una vida digna y que la rescate de escenarios de drama cotidiano invocados para fundamentar el proyecto", señaló y advirtió que "se avanza sobre competencias de las provincias en materia de salud que no han sido delegadas a la Nación y sobre el ejercicio de derechos individuales, entre otros aspectos".



Además, resaltó que su posición "propicia la defensa integral del valor de las dos vidas" y que "no afectará en modo alguno la responsabilidad" con la que conducirá el tratamiento del proyecto, "cuya dinámica será fruto de los consensos a los que arribemos con mis pares, los que presiden las restantes comisiones a las que el proyecto ha sido girado para su análisis".



"En ejercicio de la representación que invisto como Senador Nacional por la Provincia de Jujuy voy a seguir trabajando intensa y responsablemente en defensa de la vida, la dignidad y los derechos de los ciudadanos nacidos y por nacer", aseveró.