Faurie cree que el Mercosur debería "adaptarse" para alcanzar un acuerdo con la UE

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea aún no llegó a buen puerto. A pesar del optimismo del Gobierno para alcanzar a un pacto entre ambos bloques, las negociaciones parecen estar en una etapa de stand by. En ese contexto, el canciller argentino Jorge Faurie reconoció que para que el acuerdo suceda se necesita mayor "flexibilidad" por parte de los países sudamericanos.



Al exponer frente a empresarios y embajadores de diferentes naciones en la reunión del Rotary Club de Buenos Aires, el titular del Palacio San Martín aseguró que "hay capacidad" para llegar a un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). El ministro de Relaciones Exteriores argentino consideró que el bloque sudamericano debería "adaptarse", ya que se creó en la década del 90, "mirando el momento que se vivía en aquellos instantes".



"Con la agilidad y con la globalidad que tiene el comercio, tenemos que estar dispuestos a darle flexibilidad al Mercosur y la respuesta nuestra es preservar el espacio económico, pero haciéndolo de una manera que nos permita vincularnos con espacios diferentes", precisó.



Por otra parte, el canciller se refirió a la situación en Venezuela y opinó que los problemas en ese país "solo se van a resolver cuando los propios venezolanos decidan encararlos con gran unidad".



"Yo creo que la democracia que se tiene que llevar adelante debe generar el bienestar del pueblo, pero respetando la libertad de los individuos, la libertad política y que no exista la prisión para el que piense diferente", señaló.



En esta línea, Faurie agregó que "en algunos países en los que se llevaba adelante algún tipo de populismo, (ese sistema) ha llegado a su límite". Destacó el trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Grupo de Lima, para impulsar medidas para presionar a la nación del caribe.



"Creo los que integramos el grupo experimentamos en la década del 70 y del 80 lo que significaba no hablar de los asuntos internos de otros países y que eso produjo episodios trágicos para la historia de cada una de esas naciones", resaltó.