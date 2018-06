Denuncian abusos en el cobro de expensas en los alquileres

La liquidación de expensas pasa por su momento más cuestionado y son los inquilinos quienes más lo sufren. Diferentes entidades involucradas en el sector de alquileres denuncian que desde hace un tiempo las administraciones no discriminan las expensas ordinarias de las extraordinarias y, como consecuencia, crece la rentabilidad del propietario pero aumentan injustamente los costos para el locatario. Por otra parte, se estima que el aumento de tarifas en los servicios se verá radicalmente reflejado en las expensas de este invierno.



El legislador porteño por el GEN, Sergio Abrevaya, presentó un proyecto de ley que actualmente está en comisión y que tiene como objetivo reducir los costos fijos de quienes viven en edificios.



Para el legislador, son cuatro los problemas alrededor de las expensas. El primero, tiene que ver con los administradores: "Hay mucha corrupción y ahí lo que falta es que se inspeccione. La ley actual, que es de mi autoría, permite multar, permite hacer muchas cosas pero el Gobierno no está haciendo nada. De mil denuncias resuelve 21 por año", dijo a ámbito.com.



El segundo inconveniente que mencionó son las tarifas. Abrevaya detalló que pidió "en todas las audiencias de gas, luz y agua, una tarifa especial para consorcios, sobre todo para los que tienen servicios centrales, porque terminan pagando como si fueran una fábrica, pero no lo son".



El tercer tema en cuestión tiene que ver con las paritarias. El diputado porteño aseguró que los consorcistas tienen que formar parte de la discusión paritaria. "Los edificios tienen una categorización muy antigua, de más de 40 años, que no responde a los servicios que tenés hoy. Entonces terminás pagando por horas extras lo que en realidad es sueldo", afirmó.



Finalmente, instó a "disminuir las exigencias de control". Según él, "el Gobierno prometió bajar algunas, pero quedan otras como", y ejemplificó con que "el matafuegos sea revisado a los dos años y no al año", como es actualmente.



Abrevaya sostuvo que los reclamos más repetidos entre los habitantes de edificios tienen que ver con que "las expensas están altas y con la corrupción de los administradores". "Hay un 30% de administradores que no se registra, y eso está penado por la ley", señaló.



En cuanto a la escalada de la moneda estadounidense, el representante del GEN mencionó que "va a tener mucha incidencia en los edificios que tienen servicios centrales o consumen mucha electricidad, ya que las tarifas están atadas al dólar". "Cuando llegue la factura de gas de invierno va a ser terrible", expresó.



Fernando Muñoz, coordinador del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña, explicó que "es muy difícil calcular los aumentos porque es muy distinta la liquidación según el inmueble del que se trate". Sin embargo, calculó que "la incidencia que tienen las expensas sobre el precio del alquiler es de entre el 25 a 30%".



Respecto a la liquidación de las expensas, coincidió en que las consultas por ese tema van en aumento. "El nuevo fenómeno que se está dando en el alquiler de viviendas es que lo que tradicionalmente se liquidaba como expensa extraordinaria hoy, en muchísimos casos, se liquida como expensa ordinaria", dijo. Para él, se trata de "un fenómeno de máxima rentabilidad, donde todos los gastos los pague el inquilino".



Para resolverlo, el funcionario de la Defensoría recomendó: "El inquilino lo que tiene que hacer es discutir con el propietario, no con el administrador, que no lo reconoce". En esa línea, explicó que esto se da porque "las decisiones se toman en asambleas de propietarios, donde el inquilino no tiene derecho a participar".



Por último, Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, aseguró que "hay una alianza entre la Cámara de Propietarios y los administradores de consorcios, que son los mismos, y decidieron no discriminar más las expensas". Las quejas de los locatarios, entonces, pasan por el pago de los arreglos en los edificios.



En ese sentido, explicó que la entidad que preside realizó una encuesta entre inquilinos y de allí obtuvieron que "al 50% no le discriminaban más las expensas". "Esto hace que los propietarios tengan aún más rentabilidad sobre el inmueble", concluyó.