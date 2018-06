Piden que aviones de Báez sean subastados por el Estado

El fiscal de juicio Abel Córdoba pidió que los dos aviones del empresario detenido Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero, sean subastados por el Estado Nacional y se deposite el dinero en el Banco de la Nación.



Además, el fiscal también pidió la intervención judicial de la empresa Austral Agro SA, una de las firmas del empresario, a raíz de irregularidades detectadas durante la veeduría dispuesta por la Justicia.



Se trata de dos aeronaves incautadas por la Justicia: un Lear Jet 35ª matrícula LV-BPL que ya está en poder del Ministerio de Seguridad de la Nación, y UN Rockwell Turbo Comander 690B, matrícula LV-MBY que está en manos de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación (JIAAC).



El Lear Jet es con el que Lázaro Báez aterrizó el 5 de abril de 2016 al Aeropuerto de San Fernando, oportunidad en la que fue detenido; en tanto que el matrícula LV-MBY, y ahora está a disposición del Ministerio de Seguridad.



El fiscal Córdoba le pidió al Tribunal Oral Federal 4, el que va a realizar el juicio, que se subasten las dos aeronaves y el dinero que surja se deposita en una cuenta del Banco Nación.



La aeronave LV-MBY el acusado Walter Zanzot, presidente de Top Air S.A, y quien en imágenes se lo vio contando dinero con Martín Báez en la financiera "La Rosadita" reclamó al Tribunal que debería cederse a la empresa Aviación Atlántico Sur SA, la cual es de su propiedad, para que se haga reparación de la misma ya que esta averiada.



Las dos aeronaves no se encuentran operativas por problemas técnicos y necesitan reparaciones, en función de ello el Ministerio de Seguridad informó que el costo de reparación de una de ellas es de 347.446,98 dólares.



"Si este tribunal dispone la desafectación de la suma dineraria para arreglar ambas aeronaves no solamente correría un riesgo cierto de pérdida, teniendo en cuenta el transcurso del tiempo y la utilización de las aeronaves, también se desprecia su valor hasta que se decrete su decomiso, en caso de ser procedente", marcó el fiscal.



Además, explicó en su dictamen que "no se vería perjudicado en forma alguna el patrimonio de Top Air S.A, por el contrario, el producto de la subasta no perdería su valor, mientras que las aeronaves, por el transcurso del tiempo y por su utilización, no pueden sustraerse a esa eventualidad".



Por eso pidió subastar ambas aeronaves en la situación en que se encuentran actualmente y depositar el dinero en una cuenta del Banco de la Nación Argentina.

Sobre la firma Austral Agro S.A, el fiscal pidió la intervención porque la veeduría que lleva adelante el Cuerpo de Contadores del Poder Judicial de la Nación al detectarse irregularidades.