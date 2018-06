Continúa la controversia por la elección de la FUBA: nuevas autoridades ratifican su legitimidad

Pese a la polémica que giró en torno a la elección de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), los referentes del Frente Reformista, Francisco Strambini y Ayelén Petracca, ratificaron que "no necesitan de la aprobación de La Mella y el Partido Obrero (PO)" para asumir la conducción.



En una conferencia de prensa que el frente electo brindó en la Facultad de Odontología, y a la que accedió ámbito.com, Strambini y Petracca comenzaron condenando el accionar de la Policía en los incidentes ocurridos miércoles con los estudiantes en la sede de Viamonte al 400, y pidieron la liberación del joven que terminó detenido.



Asimismo, afirmaron que aún no asumieron los cargos porque "ellos (por La Mella y el PO) están atrincherados en la fotocopiadora".



Sobre los cuestionamientos que pesaron sobre el proceso de elección, las nuevas autoridades dijeron que los miembros de la ahora exconducción "tienen que aceptar que perdieron" y los acusaron de "usurpación de poder" durante los años que estuvieron al frente de la FUBA. "Los papeles de la FUBA son un desastre, hace años que no presentan balances ni documentación", fustigaron.



"Hay un manejo discrecional de recursos, no convocaban a elecciones para que no haya control. Hay negocios de la ex FUBA con empresas privadas, no quieren separarse de la caja de apuntes", insistieron.



En este marco, afirmaron no poder estimar de cuánto es la caja de las fotocopiadoras debido a que "presentaron balances truchos". "En los próximos meses lo vamos a saber y lo vamos a hacer público", aseguraron.



El miércoles, los militantes de La Mella y el PO realizaron una nueva protesta para denunciar el supuesto fraude y reclamar que no se avale el resultado de las últimas elecciones. En este marco, efectivos de la Policía de la Ciudad se llevaron detenida a por lo menos una persona.



Además, como producto de los disturbios que se generaron, se produjeron varios destrozos dentro del rectorado, como vidrios y sillas rotas.



La coalición de izquierda integrada por el Partido Obrero y La Mella/Patria Grande asegura que tenían 65 de los 130 delegados a su favor, pero que sus adversarios de la UCR sumaron otros 67 apoyos para comenzar con la votación, por lo que el total de representantes sumaría dos más de los que integran el Congreso. Frente a esta situación, la antigua conducción aseguró que los dos votos sobrantes fueron conseguidos de manera "espúrea" y anticiparon que acudirán a la Justicia.