Se complica la búsqueda del Rigel y crece angustia de familiares: analizan contratar a un buzo

Pasan los días y mientras las condiciones climáticas adversas complican las tareas de búsqueda del pesquero Rigel, crece la angustia de los familiares de los tripulantes del buque desaparecido el 8 de junio, cuando navegaba al sudeste de la localidad chubutense de Rawson. Por eso motivo, analizan contactar a un buzo táctico para retomar las tareas de búsqueda.



"Es un tema dramático que está quedando en segundo plano por el Mundial, una tragedia en la que murieron 9 personas", lamenta el abogado laboralista Nicolás Schick, quien representa a las familias de las víctimas.



Es quien iniciará en breve las acciones civiles por daños y perjuicios contra la empresa dueña de la nave, quien además empleaba a los tripulantes, y contra la compañía ART, en este caso "por no inspeccionar el buque y denunciar las malas condiciones en las que se encontraba".



"Se conoce, por mensajes de texto y audios, que el barco estaba mal mantenido y sin señalización. De hecho un trabajador no quiso subirse. El buque salió en estado de chatarra", denunció.



Además, agregó el letrado, "existe un agravante y es que la firma pagaba a los empleados una parte del sueldo en negro", lo que impactará en forma negativa a la hora de calcular el monto de las indemnizaciones que recibirán los familiares.



El gran objetivo por estar horas es verificar si el objeto detectado días atrás por el buque Víctor Angelescu es el Rigel. El blanco coincide con su última posición satelital y tiene 27 metros de largo por 10 de ancho. Se encuentra hundido a unos 90 metros de profundidad.



Pero vientos de 70 kilómetros por hora y olas de hasta seis metros dificultan las tareas de la Prefectura Naval e impiden el despliegue de las embarcaciones afectadas al operativo.



Por eso, las familias de los 9 desaparecidos, siete de ellos oriundos de la ciudad de Mar del Plata y dos de la provincia de Corrientes, analizan hacerse cargo de la contratación de un buzo táctico. "Están todos muy preocupados", explica Schick.



El Rigel es un barco de 28 metros de eslora y seis metros de manga que pertenece a la empresa Pesca Nueva S.A. Tras declararse en alerta, el ministerio de Defensa inició la búsqueda, pero no pudo ser localizado. Días después fue hallado un cuerpo, que finalmente fue identificado y se comprobó que se trataba del capitán, Salvador Taliercio.