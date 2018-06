Twitter y Facebook suman herramientas para trasparentar publicidad política en sus plataformas

En los últimos tiempos las redes sociales se convirtieron en la principal plataforma de difusión de propaganda política en el mundo. Con el objetivo de transparentar los avisos políticos, Twitter y Facebook incorporaron sendas herramientas para permitirles a sus usuarios identificar con mayor facilidad los avisos de campañas políticas.



Por lo pronto, la red social del pajarito lanzó el "Centro de Transparencia para Publicidad" para permitir que cualquier usuario vea avisos que fueron subidos a Twitter y quiénes pagaron por ellos.



El nuevo centro de Twitter da acceso a los usuarios a detalles, como los objetivos de los avisadores políticos de acuerdo a demografía, además de información de facturación, gastos en avisaje y otros. "Estamos haciendo más claro que nunca quién está publicando contenido durante campañas políticas federales estadounidenses en Twitter", dijo la compañía en su blog.



La nueva herramienta de la red social de microblogging llegó luego que Facebook adoptara una medida similar el mes pasado. Vale recordar que la red social de Mark Zuckerberg iniciará un archivo de avisos políticos en Estados Unidos a los que podrán acceder los usuarios.



En ese contexto, desde Facebook anunciaron este jueves que permitirán que los usuarios vean listados de todas las campañas publicitarias activas, indicando si el anunciante es político en su origen o no. Los usuarios también podrán revisar el historial de cambios de nombre de una página de Facebook.



Quien no quiso quedarse atrás de la "ola transparente" fue Google. El buscador más usado de Internet hizo pública su intención de poner en marcha un centro similar de transparencia para la publicidad política en sus servicios, pero aún no ofreció detalles sobre el proyecto.



La puesta en marcha de estas propuestas llega luego que en Estados Unidos las autoridades amenazaron con establecer regulaciones por la falta de divulgación sobre gastos políticos en redes sociales. Si bien estas decisiones ayudan facilitarles a los usuarios la identificación de campañas políticas en redes sociales, lo cierto es que el camino aún es largo.