Universidades lanzaron think tank opositor contra "las políticas de Macri"

Unas quince universidades del país lanzaron el "Instituto Cafiero", un centro de formación, planificación y evaluación de políticas públicas. Se trata de un think tank opositor, conformaron de distintas tribus del peronismo, que apuntan a aportar "soluciones a los problemas" generados por la gestión del presidente Mauricio Macri.



El nuevo instituto funcionará como una usina de ideas, formación, planificación y evaluación de políticas públicas con una visión regional e internacional.



Está iniciativa fue impulsada por: Universidad Isalud, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de Hurlingham, Universidad Nacional de José C. Paz y la Universidad Nacional de La Rioja.



También la Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional del Oeste, UMET y la Fundación para la Democracia y la Participación.



El rector de la UMET y Director Ejecutivo de Instituto Cafiero, Nicolás Trotta, dijo que este proyecto "es una apuesta para el diseño de políticas públicas que necesita la Argentina".



"En nuestras universidad hay una enorme producción de conocimiento y esta instancia colectiva posibilitará la articulación y el trabajo multidisciplinar", evaluó el académico.



Según añadió, la figura de Antonio Cafiero "cobra relieve en este momento que transita el país y su trayectoria y legado inspiran esta inédita experiencia de articulación".



El Consejo Directivo del Instituto se encuentra integrado por los rectores de las Universidades: Hugo Andrade (Moreno), Jorge Calzoni (Avellaneda), Ginés González García (ISALUD), Ana Jaramillo (Lanús), Sandra Torlucci (De las Artes), Juan Castelucci (Tierra del Fuego).



También Roberto Gallo (Oeste), Jaime Perzcyk (Hurlingham), Federico Thea (José C. Paz), Nicolás Trotta (UMET), Diego Molea (Lomas de Zamora), Carlos Kunkel (en representación de Jauretche) y Mario Cafiero (en representación de FUDEPA).



El ex diputado Mario Cafiero preside el Consejo Asesor del Instituto que se encuentra integrado por personalidades de la academia y la política como Cristina Álvarez Rodriguez, Juliana Di Tullio, Gabriela Diker, Felipe Solá y Daniel Arroyo.



También están Axel Kiciloff, Rodolfo Urtubey, Pino Solanas, Hugo Yasky, Héctor Daer, Victor Santa María, Gustavo Menendez, Gabriel Katopodis, Fernando Gray, Martín Insarrualde, Alberto Fernández, Jorge Ferraresi, Claudio Lozano, Jorge Capitanich, Victoria Tolosa Paz, entre otros.