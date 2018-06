Respaldo de gobernadores al cumplimiento de las metas fiscales

Gobernadores del PJ y el oficialismo respaldaron hoy las metas fiscales y las acciones que implementa el gobierno nacional para reducir el déficit fiscal y equilibrar las cuentas públicas, luego de una nueva suba del dólar.



El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, estuvo este viernes en Río Negro y aseguró: "Más allá de las diferencias que tenemos con el gobierno nacional, debemos ayudar para que las cosas salgan lo mejor posible".



El mandatario de Córdoba, Juan Schiaretti, habló de la necesidad de que el país alcance la meta del equilibrio fiscal en 2020 y subrayó que "para superar esta turbulencia es necesario que Argentina garantice el equilibrio fiscal".



En tanto, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo expresó: "Estamos dispuestos a dar herramientas como el Presupuesto y vamos a trabajar como se hizo con el consenso fiscal". "El espíritu no es generar trabas, sino trabajar para que no existan las sorpresas y haya equidad", aseguró.



El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien estuvo este viernes con el presidente Mauricio Macri en un acto, señaló que "cumplir con las metas está fuera de discusión" y pidió "buscar consensos para determinar cómo aplicar las correcciones para llegar a esa meta del 1,3%".



También se manifestó así el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que se mostró confiado en que se cumplirá la meta de déficit fiscal.



El mandatario de Cambiemos remarcó que "están abiertos los espacios de diálogo para consensuar el mejor camino a seguir, privilegiado equidad e intereses de los sectores expuestos a situación de vulnerabilidad".



A su turno, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, indicó: "Estamos convencidos de que en el plan nacional, todos los gobernadores apoyen el compromiso del gobierno nacional de reducir el déficit, como lo ha hecho Mendoza, que ha logrado equilibrar el déficit. Creemos que todos los gobernadores, sean peronistas, sean del PRO o radicales, deben apoyar los objetivos del Gobierno nacional de reducir el déficit para el año 2019 y para el 2020".



Por otra parte, el senador nacional y presidente del bloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, señaló: "Vamos a trabajar con responsabilidad y esto requiere de un proceso de acuerdo federal". Por último, diputado nacional Marco Lavagna indicó: "Hay algunos consensos que son básicos. Tenemos que lograr el equilibrio fiscal como está previsto".





El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, consideró que "las provincias hemos tomado nota de la imperiosa necesidad que tiene el país de alcanzar el equilibrio financiero, y estamos contribuyendo desde nuestro lugar para cumplir esas metas".



"Llegar a cumplir con el objetivo de bajar el déficit fiscal primario en 2019 al 1,3% es el gran desafío que el país debe cumplir, y ese compromiso encontrará a las provincias haciendo su aporte en pos del bienestar de todos los argentinos", añadió.



Weretilneck agregó que "hay que llegar en 2020 al equilibrio financiero. Los gobernadores de muchas Provincias hemos tomado ese desafío y estamos cumpliendo con las metas previstas. No hay posibilidades si se sigue en el camino del déficit".