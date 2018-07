"En agosto o septiembre se definirá si soy candidato a presidente"

El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, reiteró sus intenciones de ser candidato a Presidente y estimó que su eventual postulación se definirá en "agosto o septiembre".



El exministro de Defensa aseguró que se siente "capacitado y con confianza para ser Presidente de los argentinos" a partir del 2019.



"En el caso de que esa intención se convierta en decisión, no deberá pasar mucho más tiempo. Calculo que en agosto o septiembre ya va estar definido", sostuvo en declaraciones a radio Futurock.



Sobre el espacio por el que lanzaría su campaña, el rosarino ratificó que su lugar de pertenencia es Unidad Ciudadana, la fuerza política liderada por la senadora Cristina de Kirchner, aunque llamó a "construir un frente opositor lo más amplio posible".



En un mensaje dirigido a los peronistas que ponen como límite a la expresidenta para la construcción de un espacio opositor, consideró que "no están pensando en los argentinos".



"Los que están más enojados con Cristina que con (el presidente Mauricio) Macri, no están pensando en los argentinos", remarcó.



En otro orden, Rossi rechazó el llamado del Gobierno al llamado peronismo "racional" para convalidar el acuerdo con el FMI: "Nosotros no somos ni empleados del Fondo, ni empleados de Macri".