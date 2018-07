Gladys González anunció que votará a favor de legalizar el aborto

La senadora nacional del PRO Gladys González anunció que votará a favor del proyecto de legalización del aborto que tiene media sanción de Diputados.



"Defiendo la vida votando a favor", señaló en una declaración que hizo pública a través de las redes sociales, donde aclaró que propondrá modificaciones al texto aprobado en Diputados pero sin "condicionar" su voto favorable.



"Aprobar esta ley significa, de todas maneras, un avance para hacer frente a la enorme inequidad social que condena a nuestras mujeres pobres", explicó la legisladora de Cambiemos.



De esta manera, González se diferenció de Esteban Bullrich, con quien compartió la boleta a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del año pasado.



En el comunicado, la senadora oficialista ponderó "la oportunidad histórica de este debate y la actitud del presidente Mauricio Macri al reconocer la madurez de la sociedad para tratar este tema y priorizar, por sobre sus propias creencias personales, la absoluta libertad de conciencia de sus legisladores".



A la hora de argumentar su voto a favor, ratificó que "siempre" creyó que "existe de vida desde la concepción", pero que eso no es motivo para "votar en contra y penalizar a las mujeres", dado que eso "no salva ninguna vida".



"Creo que existe vida desde la concepción. Siempre lo creí y lo seguiré creyendo. Estos meses pensé y reflexioné mucho sobre esta ley y entendí que votar en contra y penalizar a las mujeres no salva ninguna vida", fundamentó.



Además, señaló que "los abortos son una realidad" y que "las mujeres pobres se mueren".



"Esta ley trata de acercar a las mujeres al sistema de salud y que puedan tomar la mejor decisión con toda la información sobre sus alternativas, incluso la de no abortar", indicó.



En este sentido, afirmó que no quiere "mirar al costado" sino "hacerse cargo" afrontando la problemática como un asunto de "salud pública".



"Como senadora nacional debo sancionar leyes para toda la población. Esta ley no obliga a ninguna mujer a abortar y evita que la mujer que decide hacerlo sea condenada a morir", fundamentó.



Más allá de comprometer su voto a favor, González aseguró que existe "la oportunidad de mejorar el proyecto".



El cambio más importante que propuso es el de garantizar la figura de objeción de conciencia institucional para que las clínicas privadas puedan negarse a practicar abortos.



"Creo que podemos mejorar la redacción del artículo sobre la objeción de ideario de las instituciones privadas de salud, para que quede claro que tienen el derecho de objetarse y la obligación de derivar a otras instituciones", puntualizó.



Las otras modificaciones son más de índole cosmética: fortalecer las políticas de educación sexual y prevención, y cambios en el artículo referido a las consejerías sobre aborto.



"Sueño para todas las mujeres argentinas lo mismo que sueño para mis hijas: que si deciden ser madres lo decidan con todas sus fuerzas como yo deseé tenerlas a ellas. Sueño que lo planifiquen, que lo esperen, que lo amen y que nunca tengan que tomar la difícil decisión de interrumpir un embarazo. Pero que si tienen que pasar por eso, lo hagan acompañadas, seguras, sin miedo y con el amor que necesitan para transitar ese momento tan doloroso", concluyó.