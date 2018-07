Gualeguaychú: condenaron a prisión perpetua a Nahir Galarza

El Tribunal de Gualeguaychú condenó a prisión perpetua a Nahir Galarza por el crimen del joven Fernando Pastorizzo. En el fallo, no hicieron lugar a la hipótesis de la defensa respecto a que la adolescente disparó de forma involuntaria. La acusada, de 19 años, no estuvo presente al momento de la lectura de la sentencia.



Además, la Justicia consideró que Galarza y Pastorizzo mantenían una relación de pareja y no ocasional, como planteó la defensa de la acusada. Así, la sentencia fue por "homicidio calificado" por la relación de pareja y se expidió por decisión unánime.



El tribunal consideró acreditada la relación de pareja, dando por tierra con el argumento de la defensa, la igual del argumento de que existió violencia de género, aunque no dio por probado que existió alevosía en el asesinato.



Por otro lado, se extendió la "prisión preventiva" hasta que el fallo quede libre, por lo que la joven permanecerá detenida en la comisaría de la Menor y la Mujer local, y por el momento no será llevada a una cárcel común. En tanto, se anunció que serán dichos el próximo 24 de julio los fundamentos completos.



El abogado de la familia Galarza, Sebastián Arrechea, consideró que sería "prematuro opinar" sobre el gallo y consideró atinado esperar que el tribunal otorgue los fundamentos completos.



Por lo pronto, especuló con el que tribunal "no pudo haber analizado toda la prueba y los audios aportados" por la defensa para probar que hubo violencia de género, entre otras circunstancias. "Me llamó la atención el poco tiempo que utilizaron para analizar todo. Para mí no lo hicieron porque físicamente no dan los tiempos", consideró el letrado.



Gustavo Pastorizzo, el padre del joven asesinado, se mostró conforme con el fallo y aseguró que "nunca dudó" de la Justicia."La Justicia estuvo acorde con lo ocurrido y no compró las mentiras" de la defensa, dijo el hombre ante la prensa, mientras recibía el apoyo de varios vecinos que acudieron a la puerta del tribunal y vivaban el nombre de su hijo.



En tanto, la madre de la joven, Silvia Mantegazza, agradeció el apoyo "a la comunidad de Gualguaychú y del país", y consideró que su hijo descansa en paz luego de la lectura de la sentencia.



Por su parte, Carla Pastorizzo, hermana de Fernando, dijo que espera que "Nahir tenga todo el tiempo de mundo para reflexionar sobre lo que hizo mientras esté encerrada". "Mi hermano tenía 20 años y también tenía toda una vida por delante", expresó la joven con serenidad.



El crimen de Fernando Pastorizzo, de 20 años, ocurrió el 29 de diciembre de 2017 y Galarza, que primeramente dio su versión de los hechos, confesó horas más tarde haber sido la autora de los disparos.



La joven había dicho que los disparos fueron cometidos con el arma reglamentaria de su padre, que es efectivo de la Policía de la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, en una segunda declaración dijo que había sido su novio el que había tomado el arma y que los disparos los había hecho en forma accidental.