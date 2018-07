Por temor a posible fuga, juzgan vía Skype a narco tucumana

La tucumana Carla Sánchez, conocida como la "Reina de la droga", o la "Jefa", detenida en Salta, comienza a ser juzgada vía Skype en los tribunales federales de Santiago del Estero. Se la juzga por por dos procedimientos: el más importante, un secuestro de más de 106 kilogramos de marihuana realizado en agosto de 2014 en La Banda.



No será un juicio convencional, ya que la acusada hoy purga una condena de 5 años en Salta y por temor a un posible intento por liberarla, enfrentará y presenciará el proceso a través de la tecnología con cámaras en las dos provincias.



La acusación será potestad de la fiscal Indiana Garzón y la defensa de Sánchez, a cargo del doctor Lucas Vieyra Ortiz. El Tribunal Oral Federal será presidido por Abelardo Basbús.



Antes de ser una líder narco, en el 2013 Sánchez fue detenida por la policía vendiendo cocaína al menudeo en la fiesta de la Virgen de Sumampa. La policía descubrió movimientos atípicos en un puesto de venta de ropa, con clientes yendo y viniendo. Terció la Dirección de Drogas Peligrosas, cuyo personal secuestró un bloque compacto de cocaína y un arma de fuego.



Sánchez se hizo cargo y la causa fue acumulada a la de los 106 kilos de marihuana. La investigación, que estuvo a cargo del fiscal federal Pedro Simón, el juez federal Guillermo Molinari y la Gendarmería, recuerda que Sánchez vivía en el Barrio 25 de Mayo junto a su entonces concubino "J.S.".



Puertas afuera, la pareja mostraba un local de ropa y artículos de regalería de nombre "Tentaciones". La tucumana regenteaba la venta y el acopio de drogas a gran escala, según el proceso edificado por Gendarmería Nacional.



En agosto de 2014, los investigadores allanaron el inmueble e incautaron 112 panes de marihuana, los cuales arrojaron más de 106 kilogramos. Los operativos incluyeron procedimientos en una finca del paraje Señora Pujio, departamento Banda.



Los gendarmes secuestraron armas de fuego, ropa militar, equipos de comunicación y dinero en efectivo. Carla Sánchez zafó de Gendarmería, ya que estaba en Buenos Aires. De allí, literalmente se la tragó la tierra y recién fue capturada al año siguiente en Tucumán, publica el diario El Liberal de Santiago del Estero.



Ante los medios, el entorno de la tucumana reveló que al momento del golpe ella no estaba en su casa, es decir sostuvo que no tenía ningún vínculo con los más de 106 kilos de drogas. Aseguró que los 35.000 dólares que secuestraron en la casa de la madre de la tucumana eran ahorros, y otros 90.000 pesos, que cobró su hermano "E.S.", por la venta de un Ford Ka.