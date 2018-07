La "solución" de Carrió al momento económico: "Le pido a la clase media que dé propinas"

La diputada Elisa Carrió volvió a dejar frases que levantaron polémica, al referirse durante una entrevista televisiva a la situación económica y sus efectos en los sectores más vulnerables de la sociedad, y también sobre el debate por la legalización del aborto.



"Sé que hay desesperanza. La primera recomendación a la clase media: dé propinas, haga la changa, hay millones de personas que viven de esa changa. A veces, cuando ajustamos, lo único que dejamos es de dar propina y eso va cortando un círculo", dijo Carrió desde el estudio del canal TN.



Y luego agregó: "Pónganse a trabajar los bancos de alimentos, necesitamos solucionar el tema del hambre de una manera racional. Con un cuarto de lo que tiramos estamos alimentados. Hay momentos en la vida en que uno tiene desesperanza, y al esperanza consiste en tener esperanza en la desesperanza".



Otro momento relevante de la nota fue cuando habló del aborto, iniciativa que calificó de "insensata", y dijo que el presidente Mauricio Macri habilitó el debate confiado de que no prosperaría. "Le dijeron que el 'no' iba a ganar por amplia mayoría y (le comunicaron) una necesidad de debatirlo que no existía", afirmó.



Además, reveló sobre la habilitación del debate: "Los diputados que pensaron que había que abrirlo. Nunca entendí cómo llegamos a esa sesión. Yo lo llamé (a Macri). Me dijo: 'Lilita, a mí me dijeron que se iba a ganar', es decir que iba a ganar el 'no'. Cuando me enteré de la verdad, me di cuenta de que hubo un error casi de ingenuidad en creer que esto se maneja".



"¿Por qué no me preguntaron? Hay un pecado de soberbia de algunos dirigentes del PRO por lo menos en la Cámara, de no siquiera preguntarte aunque sea en un pasillo. Yo les hubiera dicho: 'Es un penal sin arquero para el kirchnerismo, La Cámpora se va a hace feminista de un día para el otro. Y así fue", aseguró.