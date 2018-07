Despidos en medios públicos: Lombardi argumentó problemas de agenda y pegó faltazo al Congreso

Finalmente el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, no concurrirá a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, a la cual había sido citado para dar explicaciones por el ajuste en la agencia de noticias Télam y los despidos en medios públicos.



En una nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y al secretario parlamentario, Eugenio Inchausti, se confirmó que el funcionario no asistirá a las 18.30, como estaba previsto, según informó el portal Parlamentario.



"Le informo que el funcionario invitado no podrá asistir al Congreso en esta fecha, quedando a disposición de la Comisión para hacerlo en los próximos días, en día y hora que podrá ser acordada por nuestro intermedio", reza la misiva firmada por Lucía Aboud, secretaria de Relaciones Políticas y Parlamentarias.



En paralelo, la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, que preside Alfredo Luenzo (Argentina Federal) también se hará eco del conflicto laboral de Télam: el miércoles a las 10 recibirá a representantes sindicales de medios públicos en el Salón Frondizi Moreno del Anexo.